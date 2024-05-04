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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Stinger Atışlarına İlişkin Videoları Paylaştı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 'Portatif ve Kaideye Monteli Stinger' atışlarına ilişkin videoları paylaştı. Atışlar, Konya Karapınar'daki MSB Atış Test ve Değerlendirme Grup Komutanlığı Atış Alanı'nda başarıyla gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığının "Portatif ve Kaideye Monteli Stinger" atışlarına ilişkin videoları paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı unsurlar tarafından Portatif ve Kaideye Monteli Stinger atışları, Konya Karapınar'daki MSB Atış Test ve Değerlendirme Grup Komutanlığı Atış Alanı'nda başarıyla icra edildi." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Milli Savunma Bakanlığı Karapınar Konya Politika Güncel Haberler

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