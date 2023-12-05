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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını vurguladı

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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkının önemini vurgulayarak, kadınların siyasette ve iktisadi alanda daha belirleyici olacağına inandıklarını söyledi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Başta büyük Atatürk olmak üzere, Cumhuriyet'i kuran kadrolarımız, bir büyük tefekkür içerisinde, büyük akıl yürüterek 1934 yılında bu hakları Türk kadınının elde etmesi için önemli bir kilometre taşına karar vermişler. Bize düşen daha da ileriye taşımaktır." dedi.

Uysal, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 89. yıl dönümü dolayısıyla parti genel merkezinde düzenlenen programda konuştu.

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının, kadın haklarını Türk modernleşmesinin merkezine alan ve kadınların cemiyet hayatında, siyasette, iktisadi ve sivil alanda aldığı mesafe ile Cumhuriyet'in gelişimini özdeş hale getiren bir aklın neticesinde verildiğini belirten Uysal, Türkiye'nin pek çok Batılı ülkeden daha önce bu hakkı kadınlara tanıdığını anımsattı.

Uysal, Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyada bunu yapabiliyor olmasını bugün çok daha derinden anlamak gerektiğini ifade ederek, Türkiye'nin eşit vatandaşlık temelinde birlik ve beraberliğinin kıymetli olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin kısıtlı imkanlarla yürüttüğü mücadelenin bugünlere kadar taşındığını söyleyen Uysal, Türkiye'nin özellikle gelişmiş dünyayla arasındaki mesafesini kapatabilmesinin yolunun, tüm beşeri sermayesini özellikle de kadınları bu mücadelenin bir parçası yapmaktan geçtiğini kaydetti.

"Kadınlarımızın siyasette, iktisadi alanda çok daha belirleyici olacağına inanıyoruz"

Ülkeyi yönetenlerin hassasiyet göstermesi gereken en önemli başlıklardan birinin de kadın istihdamı olduğuna dikkati çeken Uysal, "Yetişmiş, eğitimli, gelişim çizgisi içerisinde kendi kavgasını veren kadınlarımızın önümüzdeki süreçte hem siyasette hem iktisadi alanda çok daha belirleyici olacağına kalpten inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin, büyük ve özverili bir sürecin merkezinde yer aldığını vurgulayan Uysal, "Bunun kıymetini ümit ederiz bugün Türk demokrasisinin, Cumhuriyet'in her türlü imkanından yararlananlar da bir gün elbet bilirler. Tartışmayı, konjonktürel olarak siyasi saiklerle İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere çok dar bir alana sıkıştırarak uzun bir tarihi sürecin getirdiği bu akışı engelleyecek, tersine çevirecek her türlü teşebbüsün, zihniyet çarpıklığının da Demokrat Parti olarak karşısında olduğumuzu bugün vesilesiyle ifade etmek isterim." diye konuştu.

Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başta büyük Atatürk olmak üzere, Cumhuriyet'i kuran kadrolarımız, bir büyük tefekkür içerisinde, büyük akıl yürüterek 1934 yılında bu hakları Türk kadınının elde etmesi için önemli bir kilometre taşına karar vermişler. Bize düşen daha da ileriye taşımaktır. Bu manada beylik sözler söyleyerek değil, bunun icaplarını yaparak insanımızın bu manada gelişiminin önünü açmak mecburiyetindeyiz. Bu tarihi sürecin bize bahşettiği sadece kadın hakları değil, fırsat eşitliğinden başlayarak eğer bu coğrafyada hak, hukuk, güvenlik, bütün bunlara sahipsek, bu Cumhuriyet'in eseri olduğunu bilmek mecburiyetindeyiz."

Kaynak: AA / Güncel

Gültekin Uysal Demokrat Parti Türkiye Politika Güncel Haberler

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