Üye Girişi
Haberler
Ne diyeceği merak konusuydu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
Milyonlar merakla bekliyordu! İşte Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
Gelecek Partisi'nden istifa eden Nedim Yamalı, AK Parti'ye katıldı
Dün istifa, bugün rozet! Davutoğlu'ndan hızlı davrandı
Kazakistan'da 67 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
Kazakistan'da 67 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
Kazakistan'da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı
Dünya, yolcu uçağı düştükten sonra kaydedilen görüntüyü konuşuyor

Demokrat Parti: Asgari Ücret Sefalet Ücreti

Demokrat Parti: Asgari Ücret Sefalet Ücreti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Demokrat Parti Sözcüsü Haydar Altıntaş, asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zammı eleştirerek, bunun açlık sınırını karşılamaktan bile uzak olduğunu söyledi. Gerçek enflasyonun yüzde 80'in üzerinde olduğu iddia edildi ve mevcut koşullar modern kölelik olarak tanımlandı.

(ANKARA) - Demokrat Parti (DP) Sözcüsü Haydar Altıntaş, asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zammın açlık sınırını bile karşılamaktan uzak olduğunu belirterek, "Gerçek enflasyon yüzde 80'in üzerindeyken bu maaş bir sefalet ücreti olmaktan öteye geçemez" dedi.

Demokrat Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, asgari ücretin yüzde 30 artırılarak 22 bin 104 liraya çıkarılmasını eleştirdi. Altıntaş, bu rakamın açlık sınırını ancak karşıladığını belirterek, şunları söyledi:

"Bu maaş bir sefalet ücreti olmaktan öteye geçemez"

"Bugün Türkiye'de açlık sınırı 20 bin 562 lira, yoksulluk sınırı ise 70 bin 835 liraya ulaşmış durumda. Saray'daki lüks harcamalar göz önüne alındığında, 22 bin 104 TL'lik bu maaş, sarayda 388 saniyede harcanıyor. Vatandaşlarımız, modern kölelik koşullarında bir maaşa talim etmek zorunda bırakılıyor. TÜİK'in yüzde 47 olarak açıkladığı enflasyon bile asgari ücretlinin enflasyonunun yanına yaklaşamıyor. Gerçek enflasyon yüzde 80'in üzerindeyken bu maaş bir sefalet ücreti olmaktan öteye geçemez."

"Bu koşullar, modern kölelik olarak tanımlanan yaşamın ta kendisidir"

Altıntaş, kira artış oranlarının yüzde 60'ı aştığını, Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 43,93 oranında zam yapıldığını ve temel ihtiyaçların dahi karşılanamaz hale geldiğini ifade etti. Türkiye'de bir 2+1 evin en düşük fiyatının 2,5 milyon lira, ortalama bir arabanın fiyatının 600 bin lira, sıradan bir telefonun fiyatının 50 bin lira olduğuna dikkati çekti. Gençlerin evlenmek için en az 750 bin liraya ihtiyaç duyduğunu belirten Altıntaş, "Bu ücretle bir gelecek inşa etmek mümkün değil. Bu koşullar, modern kölelik olarak tanımlanan yaşamın ta kendisidir" ifadelerini kullandı.

"Modern Kölelik Sona Erdirilmeli"

Altıntaş, çalışma hayatındaki hak ihlallerini önlemek için köklü düzenlemelere ihtiyaç olduğunu belirterek, "Milyonlarca vatandaşımız açlık sınırında, geleceğini ipotek altına alarak yaşamak zorunda kalıyor. Türkiye'nin modern kölelikte Avrupa birincisi olması utanç vericidir. İnsanca çalışma ve yaşam koşulları için somut adımlar atılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Altıntaş, işçilerin insan onuruna yakışır bir yaşam sürmesi için mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı ve Bakanlığın bu konuda alacağı önlemlerin takipçisi olacaklarını belirtti.

"Çocuk işçiliği ve zorla çalıştırmayı önlemek için ILO ile yapılan projeler nelerdir?"

Altıntaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na yazılı soru önergesi verdi.

Altıntaş, Bakan Işıkhan'a şu soruları yöneltti:

"- Türkiye'de modern kölelik koşullarında çalıştırılan kişi sayısına ilişkin resmi bir veri veya değerlendirme bulunmakta mıdır?

- Modern kölelikte Avrupa birincisi olmamızın nedenleri ve çözüm yollarına ilişkin Bakanlıkça yapılan bir çalışma var mıdır?

Düşük ücret, kayıt dışı çalışma ve zorla çalıştırmaya karşı hangi denetim mekanizmaları devreye alınmaktadır? Son üç yılda yapılan denetimlerin sonuçları nelerdir?

Çocuk işçiliği ve zorla çalıştırmayı önlemek için ILO ile yapılan projeler nelerdir?"

Kaynak: ANKA / Güncel
img

Asgari ücrette nokta atışı yapan ismin emekliler için de bir tahmini var
img

Fenerbahçe'nin 1 saniye düşünmeden gönderdiği futbolcu Kerem'i solladı
img

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye destek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel asgari ücret ile ilgili HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ'i ziyaret edecek
"30 bin TL'nin altında yokuz" diyen Özel'den kritik ziyaret
Yıldız futbolcunun gol sevincini artık kimse yapamayacak
Barış Alper artık bu sevinci yapamayacak
Asgari ücretli kara kara düşünürken, tuzu kuru profesörün yaptığı yorum tepki çekti
Tuzu kuru profesörün yaptığı asgari ücret yorumuna bakın
Asgari ücrette nokta atışı yapan ismin emekliler için de bir tahmini var
Asgari ücrette nokta atışı yapan ismin emekliler için de bir tahmini var
Türkiye'nin en çok çay tüketen illeri belli oldu! Zirvedeki şehir herkesi şaşırttı
En çok çay tüketen iller belli oldu! Zirvedeki şehir herkesi şaşırttı
Yeni asgari ücrete işveren kesiminden ilk yorum ATO'dan geldi
Patronlardan yeni asgari ücrete ilk yorum

Son Dakika Haberleri

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 25 ARALIK | İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul'un kaç günlük suyu var? A101 26 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU | 26 Aralık A101 aktüel ürünler neler? A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor? HALKA ARZ | Armada Gıda halka arz kaç lot verir? Armada Gıda halka arz katılım endeksine uygun mu? 26 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu 2025 KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA | Kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL oldu? Asgari ücret kıdem tazminatı hesaplaması nasıl yapılır? MEMUR ZAM HABERLERİ! 2025 memur zam oranı yüzde kaç olacak? Memur maaş zammı 2025 için belli oldu mu? Günlük GSS primi ne kadar oldu? 2025 GSS primi kaç TL? 25 Aralık tarihte bugün ne oldu? 25 Aralık Gaziantep'in kurtuluşu mu? EMEKLİ ZAM HABERLERİ! 2025 emekli zam oranı yüzde kaç olacak? SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? MÜGE ANLI CANLI İZLE | 25 Aralık Çarşamba Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu? ASGARİ ÜCRET ARA ZAM | 2025 Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.