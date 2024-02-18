Demirköy Belediyesi Yol Yapım Çalışmalarına Devam Ediyor

Demirköy Belediyesince yürütülen yol yapım çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Recep Gün, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçe mezarlığındaki beton yol çalışmalarını takip etti.

İlçe halkının, kabir ziyaretlerini daha rahat bir şekilde yapabilmesi için mezarlığın yollarını yenilediklerini belirten Gün, çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.

Köylerde altyapı çalışmaları

Vize ilçesinde 3 köyde altyapı çalışmaları sürüyor.

KÖYDES Projesi kapsamında ilçeye bağlı Çövenli ve Kömür köylerinde kanalizasyon ve rögar çalışmaları, Aksicim köyünde de içme suyu sondaj kuyusu ve bağlantı çalışmaları yapılıyor.

İlçe Kaymakamı Sedat Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, KÖYDES Projesi ile köylere hizmet götürmeye devam ettiklerini belirtti.

Çövenli köyünde 1 kilometrelik kanalizasyon hattının yapıldığını ifade eden Özdemir, Kömür köyünde 580 metre kanalizasyon hattı bağlantısı, Aksicim köyünde de içme suyu sondaj kuyusu çalışması yaptıklarını kaydetti.

"Hoş Geldin Bebek" projesi

Pınarhisar Belediyesince yürütülen "Hoş Geldin Bebek" Projesi devam ediyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, ilçede yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret etti.

Vatandaşların her anında yanında olmaya çalıştıklarını ifade eden Talay, ailelere çeşitli hediyeler verdi.