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Manisa'da Siyer-i Nebi Oryantiring Yarışması düzenlendi

Manisa'da Siyer-i Nebi Oryantiring Yarışması düzenlendi
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Manisa'nın Demirci ilçesinde ÇEDES projesi kapsamında düzenlenen Siyer-i Nebi Oryantiring Yarışması'na 50 sporcu katıldı. Yarışmacılar, parkurlarda yön bulurken Hz. Muhammed'in hayatına dair soruları yanıtladı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi kapsamında Siyer-i Nebi Oryantiring Yarışması gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor, Milli Eğitim ilçe müdürlükleri ve İlçe Müftülüğü işbirliğiyle düzenlenen organizasyona ilçedeki okullarda eğitim gören 50 sporcu katıldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesi Çamlık Alanı ve kampüs yerleşkesinde düzenlenen yarışma, 4 farklı kategoride gerçekleştirildi. Sporcular, kategorilerine göre uzunlukları 900 ile 1500 metre arasında değişen parkurlarda yön bulma mücadelesi verdi. Geleneksel oryantiring yarışmalarından farklı olarak sporcular, harita yardımıyla ulaştıkları her hedef noktasında Hz. Muhammed'in hayatına dair hazırlanan siyer sorularıyla karşılaştı.

Yarışmacılar bir yandan zamanla yarışarak soruları yanıtlarken, diğer yandan kontrol noktalarına yerleştirilen hadis-i şerifleri okuyarak bilgi dağarcıklarını tazeledi.

Yarışmanın sonunda sporcular Sultan Abdulhamid Han Camii avlusunda ok atma, dart, tenis ve voleybol spor etkinlikleri ile de keyifli anlar yaşadı.

Dereceye giren sporculara ödülleri Demirci Kaymakamı Fatih Bayram, Belediye Başkanı Erkan Kara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Çetinkaya ve İlçe Müftüsü İbrahim Sağlam tarafından verildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Oryantiring Antrenörü Hatice Adıbelli, ÇEDES programı kapsamında bu yıl ilk kez oryantiring branşına soru-cevap formatını eklediklerini söyledi.

Yarışmaya katılan Fatih Ortaokulu öğrencisi Elif Begüm Can, 3,5 yıldır bu sporla ilgilendiğini belirterek, "Daha önce Kırıkkale, İzmir, Antalya gibi pek çok ilde yarışmalara katıldım. Ancak Türkiye'de ilk kez hem yarışıp hem soru cevapladığımız bir formatı deneyimledik, çok heyecan vericiydi." ifadelerini kullandı.

Ziya Gökalp Nurettin Kelem Ortaokulu öğrencisi Deniz Çalhan ise 1,5 yıldır oryantiring yaptığını anlatarak, "ÇEDES projesi kapsamında Demirci'de düzenlenen bu yarışmada hem fiziksel olarak hedefimize ulaştık hem de Peygamberimizin hayatına dair soruları yanıtladık. Bizim için çok farklı ve anlamlı bir deneyim oldu." dedi.

Kaynak: AA / Nurullah Kalay
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