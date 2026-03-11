Dem Partili Çiçek, Bakan Işıkhan'a Dardanel Fabrikasında İşten Çıkarılan İşçilerin Durumunu Sordu

(ANKARA) - DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, Dardanel fabrikasında işten çıkarılan işçilerin haklarının ihlal edildiği iddialarını soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Çiçek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a "Dardanel fabrikasında işten çıkarılan işçilerin kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmemesi, zorunlu mesai dayatması ve işçi sağlığına ilişkin ihlaller yönündeki bilgiler dikkate alındığında Bakanlığınız bu işyerine yönelik herhangi bir denetim başlatmış mıdır" diye sordu.

DEM Partili Çiçek, Dardanel fabrikasında işten çıkarılan işçilerin durumuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Çiçek, önergesinin gerekçesinde, İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Dardanel fabrikasında şirketin "ekonomik daralma ve fabrikanın Çanakkale'ye taşınacağı" gerekçesiyle farklı tarihlerde 50'den fazla işçiyi işten çıkardığı bilgisinin kamuoyuna yansıdığını belirterek, işten çıkarılan işçilerin 4 Mart'ta fabrika önünde başlattığı direnişin halen sürdüğünü kaydetti.

İşçilerin tazminatlarının ödenmediğini belirten Çiçek, "şirketin kıdem ve ihbar tazminatlarını taksitlere bağladığını; ancak ilk taksitin ardından ödemeleri durdurduğunu" ifade etti. Çiçek, işçilerin özellikle Kasım-Mart dönemine ilişkin tazminatlarının tek seferde ödenmesini ve bu konuda yazılı ve bağlayıcı bir taahhüt verilmesini talep ettiklerini vurguladı.

"İşten çıkarmalar, güvencesiz istihdam rejiminin bir parçası"

İşten çıkarmaların gerçek bir küçülme ya da taşınma sürecinden çok "güvencesiz istihdam rejiminin bir parçası" olduğunu aktaran Çiçek, bir işçinin "şirketin İŞKUR desteklerinden ve istihdam teşviklerinden yararlanmak amacıyla işçileri kısa sürede yıpratıp işten çıkardığını ve ardından yeni işçi alımına gittiğini, bu yöntemin 'bir Dardanel klasiği' olduğunu" ifade ettiğini belirtti. Çiçek, aynı dönemde fabrikaya yeni makineler getirildiğine dair bilgilerin de taşınma gerekçesine ilişkin ciddi kuşkular doğurduğunu vurguladı.

Çalışma koşullarına ilişkin iddiaların da dikkat çekici olduğunu belirten Çiçek, "fabrikada sistematik üretim baskısı, zorunlu mesai dayatması ve mobbing uygulamalarının bulunduğu" yönünde işçi beyanlarının olduğunu aktardı. Sushi bölümünde çalışan işçilerin işe girişte fazla mesainin isteğe bağlı olduğuna dair belge imzalatıldığını ancak sonrasında zorunlu mesaiye bırakıldıklarını; mesaiye kalmayan işçilerin tehdit edildiğini ve işten çıkarmalarda hedef gösterildiğini ifade etti. Seri üretimde çalışan işçilerin ise "on kişilik işin altı kişiye yaptırıldığını ve sipariş baskısı nedeniyle bazı işçilerin küçük alanlarda uzun süre aralıksız çalıştırıldığını" aktardığını belirtti.

"Bir işçi altı ay içinde üç ayrı iş kazası geçirdi"

Çiçek ayrıca işçi sağlığı ve işçi güvenliği konusunda da ciddi iddialar bulunduğunu vurgulayarak bir işçinin "son altı ay içinde üç ayrı iş kazası geçirdiğini; buna rağmen yönetimin iş kazalarından işçileri sorumlu tuttuğunu, tekrar etmesi halinde bunun 'kasıt' sayılabileceğini ima ettiğini ve tutanak düzenleyerek devam primini kestiğini" ifade ettiğini belirtti.

Çiçek, Bakan Işıkhan'a şu soruları yöneltti:

"Dardanel fabrikasında işten çıkarılan işçilerin kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmemesi, zorunlu mesai dayatması ve işçi sağlığına ilişkin ihlaller yönündeki bilgiler dikkate alındığında Bakanlığınız bu işyerine yönelik herhangi bir denetim başlatmış mıdır? Başlatılmışsa bu denetimin sonuçları nelerdir? Kıdem ve ihbar tazminatlarının peşin ödenmesi gerekirken işçilere taksit dayatan ve bu ödemeleri dahi yapmayan işveren hakkında Bakanlığınız tarafından hangi yaptırımlar uygulanmıştır?"

"Son beş yıl içinde Dardanel fabrikasında meydana gelen iş kazası sayısı kaçtır?"

Dardanel yönetiminin, İŞKUR destekleri ve istihdam teşviklerinden yararlanmak amacıyla işçileri kısa sürede işten çıkarıp yeniden işçi alımına yöneldiği yönündeki bilgiler hakkında Bakanlığınız tarafından herhangi bir inceleme yapılmış mıdır? Bu tür uygulamaların teşvik mevzuatı bakımından kötüye kullanım sayılması durumunda hangi yaptırımlar uygulanmaktadır? Dardanel fabrikasının son beş yıl içinde İŞKUR programları veya SGK istihdam teşviklerinden yararlanıp yararlanmadığı Bakanlığınız kayıtlarında yer almakta mıdır? Yararlanılmışsa bu teşviklerin koşullarına uyulup uyulmadığı Bakanlığınız tarafından denetlenmiş midir? Dardanel fabrikasında işçilere işe girişte fazla mesainin isteğe bağlı olduğuna dair belgeler imzalatıldığı, ancak sonrasında fazla mesainin fiilen zorunlu hale getirildiği uygulamasından Bakanlığınız haberdar mıdır? Son beş yıl içinde Dardanel fabrikasında meydana gelen iş kazası sayısı kaçtır? Bu kazaların kaçı Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilmiştir?"

Kaynak: ANKA