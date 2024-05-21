DEM Parti'nin 6-8 Ekim olaylarına ilişkin grup önerisi reddedildi

(ANKARA) - TBMM Genel Kurulu'nda, Dem Parti'nin 6-8 Ekim olaylarına ilişkin grup önerisinin oylanmadan reddedildiğini savunan partililer, sıralara vurarak durumu protesto etti. Dem Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, "Kobani kumpas davasından eğer arkadaşlarımız bir tweetle sorumlu tutuluyorsa 15 Temmuz'da yaşanan ölümlerin sorumlusu kimdir?" diye konuştu.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. DEM Parti 6-8 Ekim Kobani olaylarına ilişkin grup önerisi verdi.

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, grup önerisinin gerekçesinde, "Kobani protestolarında yaşanan ölümlerin suçlularının, olayın bütün ayrıntılarının ortaya çıkarılması için talepte bulunuyoruz ama iktidar grubu ve ortağı tarafından bu önergelerimiz reddediliyor. Geziden bir yıl sonraydı, çözüm süreci devam ediyordu çöktürme planı da Eylül 2014'te Genel Kurmay'a sunulmuştu. AKP çöktürme planına uygun olarak HDP'yi tasfiyeleri aslında Allah'ın bir lütfu olarak gördü. Kobani kumpas davasından eğer arkadaşlarımız bir tweetle sorumlu tutuluyorsa 15 Temmuz'da yaşanan ölümlerin sorumlusu kimdir?" diye konuştu.

SP'Lİ Kaya: zayıf olan bir davaya psikolojik destek bulmak için Kobani davası dediniz

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, çözüm sürecinin yaşanılmamış gibi davranıldığını belirterek, "İmralı'dan gelen 10 maddelik çözüm sürecine dair paketi kamuoyu ile paylaştınız. Erdoğan 'son derece olumlu bir adımdır biz de son derece destekliyoruz' dedi. Hukuki gerekçeleri zayıf olan bir davaya psikolojik destek bulmak için Kobani davası dediniz. 36 vefatın ailelerini sömürmek için Kobani davası dediniz. 2 bin 700 müşteki suçlardan dolayı beraat alıyor siz hala çıkmışsınız Kobani yüreğimize su serpildi, Kobani'deki katiller cezalandırıldı diyorsunuz" dedi. CHP'li Emre, Ensarioğlu'nun sözlerini hatırlattı

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun, "Yerel yönetimlerin güçlendirildiği bir modelle PKK seçime girsin ve seçilsin" sözlerini hatırlatarak, "Madem bu olay suçtu, bütün bu gerçekleşenler de sorunlardı, hangi gerekçeyle aylar boyunca çözüm sürecine devam ettiniz ve Dolmabahçe Mutabakatı'nda o imzayı attınız" diye sordu.

Genel Kurul'da dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun "PYD meşrudur" sözleri de gündem oldu. Beştaş, Davutoğlu'nun 7 Haziran seçimlerine kadar, "PYD'nin meşru bir yapılanma olduğuna" ilişkin sözleri olduğunu iddia etti. Saadet- Gelecek Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, Davutoğlu'nun böyle bir şey söylemediğini belirtti.

AKP Grup Başkanvekili Zengin: "Meclis'i araç olarak kullanıyorsunuz"

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin,konuşmasında, "Kobani konusunda size herkes destek verir ama siz kendi içinde yaşadığınız şehirleri alt üst etmeye davet ediyorsunuz. Sizin birinci meselesiniz asla ve asla bu ülke değil, siz meclisi bir araç olarak kullanıyorsunuz" dedi.

AKP'li Ensarioğlu: "Beyanatımın arkasındayım"

Galip Ensarioğlu ise sataşmadan söz alarak, çözüm sürecinde sarf ettiği sözlerine ilişkin, "Oradaki ifadem demokratik siyasetin önemine vurgu yapmaktı. Yani Türkiye'de biri hak arama yöntemi olarak eline silah almışsa bu şiddet son bulsun. Kimse şiddet araçlarını kullanmasın buyursun siyaset yapsın... Hangi örgüt olursa olsun eğer silahı bırakacaksa demokratik siyaseti yöntem olarak kabul edecekse bu kıymetli bir şey. Söylemek istediğimiz de oydu. O günkü beyanatımın da arkasındayım bu suçlanacak bir şey değil. Her söylenen sözü kendi döneminde değerlendirmek lazım" dedi.

DEM PARTİ'lilerden protesto...

Konuşmaların ardından TBMM Başkanvekili Celal Adan, diğer partilerin grup önerilerine geçmek istedi. Bu sırada DEM Partililer sıralara vurarak, önergenin oy kullanılmadan reddilmesini protesto etti. Sataşmalardan dolayı gündeme geçilemediğine ve saatin ilerlediğine dikkati çeken Adan, CHP'nin grup önergesine geçti.