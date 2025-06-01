DEM Parti Milletvekili Mahmut Dindar Trafik Kazası Geçirdi

DEM Parti Milletvekili Mahmut Dindar Trafik Kazası Geçirdi
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DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, Nevşehir'de geçirdiği trafik kazasında yaralanarak Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Dindar'ın hayati tehlikesinin olmadığı ve belinde incinme olduğu öğrenildi.

Nevşehir'de geçirdiği trafik kazasında yaralanan DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'dan Kayseri'ye gelmek için yola çıkan Dindar'ın kullandığı 06 ER 940 plakalı otomobil, sağanağın etkili olduğu Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Çalış beldesi yakınlarında refüje çarptı.

Kazada yaralanan Dindar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dindar'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı, belinde incinme olduğu öğrenildi.

Öte yandan Dindar'ın, Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 20.00'de başlayan Artı Değer Vanspor ile Batman Petrolspor arasındaki Nesine 2. Lig play-off final maçını izlemek için Ankara'dan yola çıktığı belirtildi.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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