DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Sandık Güvenliği Çağrısı Yaptı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Manipülasyonla sanki tüm sandıkların sayım dökümü bitmiş, seçim nihayete ermiş gibi yalan söylemlerle sandık görevlilerini sandıklardan uzaklaştırmaya, evlerine göndermeye dönük hileler yapabilirler. Bu tür hilelere karşı uyanık olacağız. Partimizin yetkilileri bitti demeden asla sandıkları terk etmeyin" açıklamasını yaptı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Türkiye genelinde oy verme işleminin sona ermesinden sonra sandık güvenliği çağrısı yaptı. Hatimoğulları'nın X hesabından sonra yaptığı paylaşım şöyle:

"Sandıkları, oylarımızı korumaya devam edelim! Manipülasyonla sanki tüm sandıkların sayım dökümü bitmiş, seçim nihayete ermiş gibi yalan söylemlerle sandık görevlilerini sandıklardan uzaklaştırmaya, evlerine göndermeye dönük hileler yapabilirler. Bu tür hilelere karşı uyanık olacağız. Partimizin yetkilileri bitti demeden asla sandıkları terk etmeyin. Sandıkları ve oylarımızı koruyalım, ıslak imzalı tutanaklara ve oy torbalarına sahip çıkalım."