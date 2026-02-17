Haberler

İstanbul ve Adana'da DEAŞ'ın finans ağına operasyon: 10 gözaltı

İstanbul ve Adana'da eş zamanlı düzenlenen operasyonla, DEAŞ terör örgütü adına sosyal medyada propaganda yaparak para topladığı belirlenen 10 kişi gözaltına alındı.

DEAŞ silahlı terör örgütü adına sosyal medya üzerinden propaganda yaparak Irak ve Suriye'de tutuklu bulunan örgüt mensupları ile aileleri için para topladığı belirlenen 10 kişi, İstanbul ve Adana'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'nün finansal faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda bazı şüphelilerin bir sosyal medya hesabı üzerinden örgüt propagandası yaptığı ve 'yardım' adı altında para toplandığı tespit edildi. Toplanan paraların Irak ve Suriye'de tutuklu bulunan örgüt mensupları ile ailelerine aktarıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında, sosyal medya hesabı üzerinden propaganda yaptığı ve başka bir kişiye ait hesap üzerinden para toplanmasını sağladığı belirlenen kişiler ile bu hesaba para transferi gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul ve Adana'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
