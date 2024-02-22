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Darıca'da kumar oynayanlara yüksek para cezası

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kumar oynayan 3 kişiye 19 bin 275 lira idari para cezası kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçunun engellenmesi kapsamında çalışma yürüttü. Darıca'da yapılan denetimlerde, iş yerinde kumar oynattığı belirlenen P.A. hakkında adli işlem başlatıldı. Kumar oynayan 3 kişiye 19 bin 275 lira idari para cezası uygulanırken, kumarda kullanılan 1000 liraya da el konuldu.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kumar oynayan 3 kişiye 19 bin 275 lira idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellenmesi kapsamında çalışma yürüttü.

Darıca'da yapılan denetimlerde, iş yerinde kumar oynattığı belirlenen P.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kumar oynayan 3 kişiye 19 bin 275 lira idari para cezası uygulanırken, kumarda kullanılan 1000 liraya da el konuldu.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kocaeli Güvenlik Ceza Suç Güncel Haberler

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