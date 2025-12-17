Danimarka, Ukrayna'ya 267 Milyon Dolar Tutarında Yeni Askeri Yardımda Bulunacak

OSLO, 17 Aralık (Xinhua) -- Danimarka hükümeti salı günü Ukrayna'ya 1,7 milyar Danimarka kronu (267 milyon ABD doları) tutarında 29. askeri yardım paketini sundu.

Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, salı günü Ukrayna Savunma Temas Grubu'nun çevrimiçi toplantısında söz konusu yeni paketi duyurdu. Yardım paketi, Danimarka Parlamentosu'nun Maliye Komitesi'nin nihai onayına sunulacak.

Poulsen, yardım paketinin yanı sıra Danimarka'nın Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi kapsamında 10. silah paketine katkıda bulunmaya hazır olduğunu duyurdu.