Danimarka Başbakanı Frederiksen, AB Dönem Başkanlığına Hazırlanıyor

Danimarka Başbakanı Frederiksen, AB Dönem Başkanlığına Hazırlanıyor
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Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığını devraldığı dönemde kıtanın büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, acil önlemler alınması gerektiğini ifade etti.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Avrupa Birliği'nin (AB) dönem başkanlığını kıtanın "nesiller boyunca gördüğü en büyük zorluklarla karşı karşıya" olduğu bir dönemde devralmaya hazırlandığını söyledi.

Frederiksen, heyetiyle birlikte Avrupa Parlamentosu (AP) siyasi grup liderleriyle bir araya gelerek, 1 Temmuz'da ülkesinin devralacağı AB Dönem Başkanlığıyla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Başkanlığı Avrupa için çok "belirleyici bir anda" devralacaklarını hatırlatan Frederiksen, "Avrupa, tarihi ölçekte zorluklarla karşı karşıya. Kıtamızda savaş var, jeopolitik gerçekler değişiyor ve kitlesel göç, iklim değişikliği ve küresel rekabetten kaynaklanan zorluklarla karşı karşıyayız." dedi.

"Avrupa nesiller boyunca gördüğü en büyük zorluklarla karşı karşıya" ifadesiyle durumun ciddiyetini vurgulayan Frederiksen, "Öncelikle, kararlarımızın eyleme dönüştürülebilmesi için süreçlerimizi hızlandırmalıyız ve önceliklerimize odaklanmalıyız. Göç, yüksek enerji fiyatları gibi ortak sorunlarımıza çözümler bulmalı ve en önemlisi Ukrayna'ya desteğimizi güçlendirmeliyiz." diye konuştu.

Frederiksen, tüm bunların ortak bir hedefi olduğunu belirterek, "Güçlü ve güvenli bir Avrupa yaratmalıyız." mesajını verdi.

AB üye ülkeleri arasında 6 ayda bir dönüşümlü üstlenilen dönem başkanlığı, 1 Temmuz'da Polonya'dan Danimarka'ya geçecek.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
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