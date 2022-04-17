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Dakar'daki Maarif Okulu'nda iftar daveti verildi

AA - Fatma Esma Arslan - Güncel
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Dakar'daki Maarif Okulu'nda iftar daveti verildi

Senegal'in başkenti Dakar'daki Maarif Vakfına ait Dakar Koleji'nde iftar programı düzenlendi.

Senegal'in başkenti Dakar'daki Maarif Vakfına ait Dakar Koleji'nde iftar programı düzenlendi.

Dakar Koleji bahçesinde verilen iftara, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas, Senegal Maarif Okulları Koordinatörü Ahmet Göcen, Dakar Koleji Müdürü Recep Can ve ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri ile aileleri katıldı.

Program, iftar yapılmasının ardından sona erdi.

AA / Fatma Esma Arslan - Güncel

Ahmet Kavas, Senegal, Türkiye, Türk, Güncel, Haberler

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