Dakar Bienali ulusal pavyonları sanatseverleri bekliyor - Haberler

Senegal'in başkenti Dakar'da bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Dakar Bienali'nin ulusal pavyonları 3 ülkeden sanatçıları buluşturdu.

Bu yıl Çin ve Fildişi Sahili'nin onur konuğu olduğu bienalin ulusal pavyonlar kısmında Senegal ve bu 2 ülkeden eserler sergileniyor.

Pavyonlarda, Senegal'den 37, Çin ve Fildişi Sahili'nden birer sanatçının eseri yer alıyor.

Siyahi Medeniyetler Müzesi'nin 2'nci katındaki sergi bienal süresince gezilebilecek.

14. Dakar Bienali

İlki 1990'da düzenlenen Dakar Bienali, Afrika kıtasının en önemli sanat etkinliği kabul ediliyor.

Kıtadan ve dünyadan birçok sanatçıyı bir araya getiren ve her 2 yılda bir düzenlenen etkinlik 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle organize edilememişti.

Bu yılki teması yerel Serer dilinde "demir işlemek" anlamına gelen "Indaffa" olan bienalin resmi seçkisinde 28 ülkeden 59 görsel sanatçı yer alıyor.

Resmi seçkideki sanatçıların eserleri, Dakar'ın Cap Manuel semtindeki eski Adalet Sarayı'nda sergileniyor, bunun yanı sıra sanatçılar Dakar ve çevresinde de yaklaşık 300 sergi ve performans ile de sanatseverlerle buluşuyor.

Bienalin yan etkinliği OFF kısmında ise 350 proje, performans ve sergi sanat severleri bekliyor.

Bienal 21 Haziran'da sona erecek.