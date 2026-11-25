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2.600'den fazla genç sporcunun iki hafta boyunca spor müsabakaları ve kültürel etkinliklerde bir araya geldiği Dakar 2026 Gençlik Olimpiyat Oyunları, Afrika kıtasında düzenlenen ilk olimpiyat organizasyonu olarak tarihe geçti. Oyunlar, stadyum inşası, sporcuların eğitimi, ekipman bağışları ve teknoloji desteği gibi alanlarda Çin ile Afrika arasındaki işbirliğini de gözler önüne sererken, farklı kültürlerden gençlere dostluklar kurma fırsatı sundu.

DAKAR, 25 Kasım (Xinhua) -- Senegal'de 2.600'den fazla genç sporcunun katılımıyla iki hafta boyunca spor müsabakaları ve kültürel etkinliklere sahne olan 4. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları, Afrika spor tarihinde önemli bir dönüm noktası olurken Çin ile Afrika arasında spor alanında gelişen işbirliğini de gözler önüne serdi.

Afrika kıtasında düzenlenen ilk olimpiyat organizasyonu olan Dakar Oyunları, genç sporculara yeteneklerini sergileme fırsatı sunarken farklı ülke ve kültürlerden gençler arasında dostlukların kurulmasına da katkı sağladı.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 2014 yılında Nanjing'de düzenlenen Gençlik Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni öncesinde yaptığı açıklamada, organizasyonu dünyanın dört bir yanından gençlerin sportif yeteneklerini sergileyebilecekleri bir arena ve iletişim kurup etkileşimde bulunabilecekleri önemli bir platform olarak nitelendirmişti.

Aradan geçen 12 yılın ardından Dakar'da düzenlenen olimpiyat oyunları, sportif başarılarla uluslararası işbirliğini bir araya getirerek Xi'nin bu yaklaşımını yansıttı ve Çin ile Afrika arasındaki etkileşimin geliştirilmesi için yeni fırsatlar sundu.

GENÇ SPORCULARIN AZMİ VE BAŞARILARI

Bitiş çizgisini geçtikten sonra göğsündeki Çin bayrağını gösteren 17 yaşındaki kürekçi Su Juntao, ülkesine gurur yaşatmak istediğini söyledi.

Su ve takım arkadaşı Liu Lili, 2 Kasım'da kıyı küreği plaj sprinti karma iki çifte kategorisinde şampiyon olarak Çin'e oyunlardaki ilk altın madalyasını kazandırdı. Bu madalya, aynı zamanda söz konusu branşta Gençlik Olimpiyat Oyunları tarihinde verilen ilk altın madalya oldu.

Su ve Liu gibi genç sporcular için Gençlik Olimpiyat Oyunları, madalya mücadelesinin ötesinde bir deneyim sundu. Oyunlar sırasında zorluklarla başa çıkma becerilerini test eden sporcular, baskı altında deneyim kazanma ve gelecekteki kariyerleri için önemli dersler çıkarma fırsatı da buldu.

Bu kararlılık, kadınlar sokak kaykay finalinde de kendini gösterdi. Yarışa zorlu bir başlangıç yapan Çinli Zhu Yuanling, sonraki denemelerinde gösterdiği performansla altın madalyaya ulaştı.

2026 Asya Oyunları'nda kadınlar sokak kaykay kategorisinde şampiyon olan Çinli Zhu Yuanling, Dakar'daki Complexe Tour de l'Oeuf'te gerçekleştirdiği ilk iki denemede iyi bir performans sergileyemeyince sıralamada gerilere düştü.

Ancak 2024 Paris Olimpiyatları'nda da mücadele etmiş olan Zhu, soğukkanlılığını koruyarak sonraki aşamalardaki performansıyla şampiyonluğa ulaştı.

Şimdiden 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nı hedeflediğini söyleyen Zhu, "Düşmek önemli değil. Şampiyonlar düşe kalka yetişir" dedi.

Zhu, "Daha zor hareketler ve daha iyi performanslar sergilemeyi umuyorum. Madalya kazanmak ve altın madalya için mücadele etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

31 Ekim-13 Kasım tarihlerinde düzenlenen oyunlarda Afrikalı sporcular da tarihi başarılara imza attı. Madalya sıralamasında ilk 10'da yer alan delegasyonlardan beşini Afrika ülkeleri oluşturdu.

Plaj güreşinde Senegalli Elisabeth Diatta kadınlar 55 kilogram, Maguette Diop ise erkekler 80 kilogram kategorisinde şampiyon oldu. Diatta, ev sahibi Senegal'e bir olimpiyat organizasyonundaki ilk altın madalyasını kazandırdı.

Diatta, "Senegal halkına hayallerine inanmalarını, kız çocuklarına da güreşin yalnızca erkeklere özgü bir spor olmadığını söylemek istiyorum" dedi.

Diop da kendi ülkesinde altın madalya kazanmanın gururunu yaşadığını belirtti.

Diop, "İlk kez böyle bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Burada, Senegal'de, kendi halkımın önünde altın madalya kazandığım için büyük gurur duyuyorum. Hiç kolay olmadı ama sonunda başardık" ifadelerini kullandı.

ÇİN'DEN ORGANİZASYONA SOMUT DESTEK

Çin'in Dakar Oyunları'na katkısı, sporcularının elde ettiği başarılarla sınırlı kalmadı. Çin, spor tesislerinin inşasından teknik desteğe, sporcuların eğitiminden ekipman bağışlarına kadar birçok alanda organizasyona destek verdi.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 2024 Çin-Afrika İşbirliği Forumu Beijing Zirvesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, 2026 Gençlik Olimpiyat Oyunları ve 2027 Afrika Uluslar Kupası'na ev sahipliği yapma konusunda Afrika'ya destek vereceklerini açıklamıştı.

Xi, "Afrika ile birlikte çalışarak her iki tarafın halklarının kalkınmadan daha fazla kazanım elde etmesini sağlayacağız" demişti.

Çin İnşaat Mühendisliği Şirketi tarafından yürütülen Iba Mar Diop Stadyumu'nun yenileme ve genişletme projesinin sorumlusu Wang Neng, çalışma arkadaşlarıyla birlikte tribünlerden yükselen tezahüratları izledi.

Ekim 2024'te çalışmalara başlayan şirket, iki yıldan kısa bir sürede eski stadyumu futbol ve atletizm müsabakalarına ev sahipliği yapabilecek 8.000 seyirci kapasiteli modern bir tesise dönüştürdü.

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, stadyumun teslim töreninde yaptığı konuşmada, Çinli şirketler de dahil olmak üzere projede görev alan firmaların "olağanüstü çalışmalarından" övgüyle bahsetti.

Çin ile Senegal arasındaki işbirliği, sporcuların eğitimine de katkı sağladı.

Senegal, oyunlar öncesinde antrenman kamplarına katılmak üzere 96 sporcu ve spor personelini Çin'e gönderdi. Çin'e gönderilen grupta, oyunların açılış töreninde sporcu yeminini okuyan 16 yaşındaki wushu sporcusu Woreye Ndiaye de bulunuyordu.

"Çinli antrenörler bana hareketlerin inceliklerini öğretiyor" diyen Ndiaye, Çin'de geçirdiği süre boyunca wushunun felsefesini ve kültürel değerlerini daha iyi anladığını belirtti.

Hangzhou'da düzenlenen 19. Asya Oyunları'nın organizasyon komitesi de Dakar Oyunları'nın organizatörlerine 13.000'den fazla spor ekipmanı ve malzemesi bağışladı.

Çinli teknoloji şirketleri de oyunların düzenlenmesine ve yürütülmesine katkıda bulundu.

Alibaba, açılış töreninde 25 ülke ve bölgeden 100 gencin katıldığı görsel-işitsel davul gösterisine yapay zeka teknolojisiyle destek verdi.

Alibaba Cloud, organizasyonun yürütülmesi için bulut bilişim ve yapay zeka çözümleri sunarken TCL de müsabakaların düzenlendiği tesislere görüntüleme sistemleri ve teknik hizmetler sağladı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Kirsty Coventry, gönüllüler için kıyafet, teknik uzmanlık desteği ve açılış törenine destek sunan Çin'in bu katkılarından övgüyle bahsetti.

Coventry, "Çin, Olimpiyat Hareketi'ne gerçekten büyük değer veriyor ve hareketin başarıya ulaşması için her zaman destek vermeye hazır. Bunun için çok minnettarız" dedi.

SPOR, GENÇLERİ BİR ARAYA GETİRİYOR

"Wenzhu!" (Odaklan!) "Jiayou!" (Haydi!)

Gençlik Olimpiyat Oyunları kapsamında Dakar Sergi Merkezi'nde düzenlenen wushu müsabakalarında farklı ülkelerin antrenörleri, sporcularını Çince ifadelerle motive etti.

Geleneksel Çin dövüş sanatı wushu, Dakar'da ilk kez Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda madalya verilen resmi bir spor dalı olarak yer aldı. Müsabakalara 46 ülke ve bölgeden 47 sporcu katıldı.

Sporcuların müsabaka alanına çıkarak geleneksel yumruk ve avuç içi selamı vermesi, Çin kökenli bu sporun dünya genelinde ne kadar yaygınlaştığını gözler önüne serdi.

Kadınlar taijiquan kombine kategorisinde sekizincilik elde eden 17 yaşındaki Tunuslu Zeineb Manai de bu sporcular arasında bulunuyordu.

Henüz iki yıldır taijiquan yapan Manai, oyunlara hazırlanmak üzere Çin'deki Tianjin Huoyuanjia Okulu'na gitti.

Manai, "Wushu, Tunus'ta henüz çok yaygın değil. Daha fazla Tunusluyu wushu ve taijiquan yapmaya teşvik ederek bu sporun daha çok insan tarafından sevilmesini sağlamayı umuyorum" dedi.

Uluslararası Wushu Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Afrika Wushu Kungfu Federasyonu Başkanı Sherif Mostafa, wushunun Afrika'nın spor kültüründe kendine sağlam bir yer edindiğini söyledi.

Mostafa, Afrika ülkelerinin kıta genelinde bu spora katılımı artırmak için yıllardır antrenör ve hakem yetiştirdiğini, müsabakalar düzenlediğini ve ulusal federasyonları desteklediğini ifade etti.

Oyunlar sırasındaki kültürel etkileşim, müsabaka alanlarının dışına da taşındı.

Complexe Tour de l'Oeuf spor tesisinde görev yapan Senegalli gönüllü Asma Gassama, ziyaretçileri gülümseyerek Çince "Ni hao!" (Merhaba!) sözleriyle karşıladı.

Kendi ülkesinde düzenlenen uluslararası bir spor organizasyonunda görev almaktan gurur duyduğunu belirten Gassama, ziyaretçilerin ülkesinin sıcaklık, cömertlik ve misafirperverlikle öne çıkan kültürel geleneği "Teranga ruhunu" yakından tanımalarını umduğunu söyledi.

Dakar'da bir araya gelen binlerce genç sporcu, antrenör ve gönüllü, oyunlar sayesinde farklı kültürleri tanıma, dostluklar kurma ve ortak ilgi alanlarını keşfetme fırsatı buldu.

Dakar 2026 Organizasyon Komitesi Başkanı Mamadou Diagna Ndiaye, "Her biriniz evinize olimpiyat ateşinden ve Senegal'den bir parça, bir telefon numarası ve yeni bir dostlukla döneceksiniz" dedi.

Olimpiyat ateşi sönmüş olsa da Dakar'da kurulan dostluklar ve edinilen ortak deneyimler, oyunların ardından da yaşamaya devam ederek genç sporculara ve Afrika'daki Olimpiyat Hareketi'ne kalıcı bir miras bırakacak.

Kaynak: Xinhua