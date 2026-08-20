D8 Genel Sekreteri Ankara'da Temaslarda Bulundu

Gelişen 8 Ülke (D8) Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Büyükelçi Sohail Mahmood, Ankara'ya yaptığı ziyarette farklı kurum ve kuruluş temsilcileriyle temaslarda bulundu.

D8'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Mahmood, Ankara'ya gerçekleştirdiği çalışma ziyareti kapsamında, üst düzey hükümet yetkilileri ile akademi ve araştırma camiası, sanayi ve parlamento temsilcileriyle bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Açıklamada Mahmood'un ziyaretinin, D8'in temel öncelik alanlarında kurumsal ortaklıkları güçlendirme ve pratik işbirliğini ilerletme yönündeki devam eden temaslarının bir parçasını oluşturduğu kaydedilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Ankara, ziyareti Genel Sekreter'in eylem odaklı diplomasi ve daha geniş kurumsal erişim anlayışını yansıtarak, D8'in ekonomik işbirliği ve kalkınma gündemini desteklemek amacıyla hükümet, araştırma ve geliştirme kurumları, akademi, sanayi, düşünce kuruluşları ve parlamenterlerle pratik ortaklıklar geliştirmeye verdiği önemi ortaya koydu."

Mahmood, Ankara'da, Dışişleri Bakanlığı, İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM), OSTİM Teknik Üniversitesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) temaslarda bulunup yetkililerle görüştü.

Kaynak: AA