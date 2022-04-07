Cüneyt Çakır'a İsviçre için onay çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cüneyt Çakır'a İsviçre için onay çıktı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Cüneyt Çakır'a İsviçre için onay çıktı

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'a İsviçre Futbol Federasyonu ile görüşmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan onay çıktı.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'a İsviçre Futbol Federasyonu ile görüşmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan onay çıktı.

İsviçre Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) 13 hakemi klasman dışında bırakmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF), FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ı kendi liglerinde maç yönetmek için istemişti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Servet Yardımcı, İsviçre'de İsviçre Futbol Federasyonu ile yaptığı görüşmede, Çakır'ın kendileri ile görüşmelerine izin vereceklerini söyledi.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu konu ile ilgili İsviçre Futbol Federasyonu'nun bu talebine resmi bir cevap vermedi.

İsviçre Futbol Federasyonu, kısa bir süre içinde Cüneyt Çakır ve ekibine kendi liglerinde görev almaları için tekliflerini iletecek.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Türkiye Futbol Federasyonu, Cüneyt Çakır, İsviçre, Futbol, Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title