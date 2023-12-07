Üye Girişi
Haberler

Cumhuriyetin 100. Yılında Aleviler ve Bektaşiler Paneli Gerçekleştirildi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından düzenlenen panelde, Cumhuriyetin 100. yılında Alevi ve Bektaşilerin konuları ele alındı. Panelde, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Alirıza Özdemir, cemevlerinin ihtiyaçlarını ve yapılan çalışmaları anlattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığınca, "Cumhuriyetin 100. Yılında Aleviler ve Bektaşiler" paneli gerçekleştirildi.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, oturum başkanlığını Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aziz Altı'nın yaptığı panelde, "Cumhuriyetin 100. Yılında Alevi ve Bektaşiler", "Alevilerin Cumhuriyeti, Cumhuriyetin Alevileri" ve "Cumhuriyetin İlk Yıllarında Pir Evine Yüz Sürenler" adlı sunumlar gerçekleştirildi.

Panelde konuşan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Alirıza Özdemir, hizmete başladıkları günden bugüne 59 ilde saha çalışması yaptıklarını ve cemevlerinin ihtiyaçlarını belirlediklerini anlattı.

Şu ana kadar 605 cemevinin aydınlatma giderlerinin başkanlık tarafından karşılandığını belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Bakım-onarım ve tefrişat taleplerinin de resmi süreci başlatılmış olup, ilgili valilikler üzerinden bu talepler peyder pey karşılanmaya başlandı ve başlanacaktır. Başkanlığımızın bilimsel çalışmalara olan desteklerinin daha görünür olması için 23 Kasım 2023'te Alevilik-Bektaşilikle İlgili Eğitim Veren Enstitü ve Araştırma Merkezleri İşbirliği Çalıştayını gerçekleştirdik ve katılımcı üniversitelerle işbirliği noktasında müşterek karar aldık. Şubat ayı içerisinde açılışını yapmayı planladığımız Kaygusuz Abdal Alevilik-Bektaşilik İhtisas Kütüphanesi ve Dokümantasyon Merkezine yönelik çalışmalarımız da büyük bir gayretle devam etmektedir."

Kaynak: AA / Güncel

Munzur Üniversitesi Kültür Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 3. eleme adayları kimdir? 7 Aralık 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! 7 Aralık Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef bugün kazananı kim? Hangi Yunan adalarına vizeler kaldırıldı? Vizesiz gidilebilen Yunan adaları hangileri? Yunan adalarına vize var mı, vizeler kaktı mı? Yunanistan ile vize anlaşması detayları! Hudutsuz Sevda CANLI izle! Hudutsuz Sevda 11. Bölüm FOX TV CANLI izle! Gazze'de kaç kişi öldü? İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de kaç kişi hayatını kaybetti? Beşiktaş'ta sakat futbolcular! Hangi futbolcular Fenerbahçe maçında oynayamayacak? Kendi Düşen Ağlamaz 23.bölüm CANLI İZLE! 7 Aralık Kendi Düşen Ağlamaz canlı yayın! Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm izle! Omar Colley Fenerbahçe maçında oynayacak mı, sakatlığı geçti mi? Omar Colley'in sakatlık durumu! Masuaku Fenerbahçe maçında oynayacak mı, sakatlığı geçti mi? Arthur Masuaku'nun sakatlık durumu! ERKON nedir, amacı nedir? ERKON'un hizmetleri neler? Rashica Fenerbahçe maçında oynayacak mı, sakatlığı geçti mi? Milot Rashica'nın sakatlık durumu! Rosier Fenerbahçe maçında oynayacak mı, sakatlığı geçti mi? Rosier'in sakatlık durumu! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 8 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title