Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından düzenlenen panelde, Cumhuriyetin 100. yılında Alevi ve Bektaşilerin konuları ele alındı. Panelde, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Alirıza Özdemir, cemevlerinin ihtiyaçlarını ve yapılan çalışmaları anlattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığınca, "Cumhuriyetin 100. Yılında Aleviler ve Bektaşiler" paneli gerçekleştirildi.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, oturum başkanlığını Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aziz Altı'nın yaptığı panelde, "Cumhuriyetin 100. Yılında Alevi ve Bektaşiler", "Alevilerin Cumhuriyeti, Cumhuriyetin Alevileri" ve "Cumhuriyetin İlk Yıllarında Pir Evine Yüz Sürenler" adlı sunumlar gerçekleştirildi.

Panelde konuşan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Alirıza Özdemir, hizmete başladıkları günden bugüne 59 ilde saha çalışması yaptıklarını ve cemevlerinin ihtiyaçlarını belirlediklerini anlattı.

Şu ana kadar 605 cemevinin aydınlatma giderlerinin başkanlık tarafından karşılandığını belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Bakım-onarım ve tefrişat taleplerinin de resmi süreci başlatılmış olup, ilgili valilikler üzerinden bu talepler peyder pey karşılanmaya başlandı ve başlanacaktır. Başkanlığımızın bilimsel çalışmalara olan desteklerinin daha görünür olması için 23 Kasım 2023'te Alevilik-Bektaşilikle İlgili Eğitim Veren Enstitü ve Araştırma Merkezleri İşbirliği Çalıştayını gerçekleştirdik ve katılımcı üniversitelerle işbirliği noktasında müşterek karar aldık. Şubat ayı içerisinde açılışını yapmayı planladığımız Kaygusuz Abdal Alevilik-Bektaşilik İhtisas Kütüphanesi ve Dokümantasyon Merkezine yönelik çalışmalarımız da büyük bir gayretle devam etmektedir."