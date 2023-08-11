Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Kırklareli'nde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde İstanbul'un fethinde kullanılan top ve güllelerin döküldüğü Fatih Dökümhanesinde incelemede bulundu. Görgün ayrıca restore edilen tarihi camiyi de gezdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde İstanbul'un fethinde kullanılan top ve güllelerin döküldüğü Fatih Dökümhanesinde incelemede bulundu.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, alanı gezen Görgün'ün, Vali Birol Ekici'den bilgi aldığı belirtildi.

Açıklamada, Görgün'ün yerleşke içinde bulunan ve bir süre önce Valilik ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen tarihi camiyi de gezdiği bildirildi.