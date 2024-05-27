Fenerbahçelileri çıldırtmaya devam ediyor! Icardi'den Dzeko'ya salvo

Galatasaray, RAMS Park'ta 50 bine yakın taraftarıyla şampiyonluk kupasını kaldırdı. Kupa töreni öncesinde futbolcular sahneye tek tek, şarkılarıyla davet edildi. Sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi Mauro Icardi, sahneye gelirken Edin Dzeko'ya göndermede bulundu.

ÖNCE "BENİ SEV" SONRA "AŞKIN OLAYIM"

Arjantinli golcü, şampiyonluk kutlamalarında sahaya Fenerbahçe'nin Dzeko transferini duyururken kullandığı "Beni Sev" şarkısıyla çıktı. Daha sonra, "Bir dakika, orijinali geliyor" anonsu yapıldı ve RAMS Park'ta "Aşkın Olayım" şarkısı çalmaya başladı. Meşalelerle tören alanına ilerleyen Mauro Icardi'nin kutlamaya "Derin Galatasaray" pelerini ile çıkması da dikkat çekti.