Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Müzesi Tarih ve Anılarla Dolu

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı içerisinde bulunan müzede Türkiye'nin bugüne kadarki Cumhurbaşkanlarının şahsi eşyaları yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı içerisinde bulunan müzede, Alayın tarihçesinin yanı sıra bugüne kadar görev yapan Cumhurbaşkanlarının hediye ettiği şahsi eşyalar sergileniyor.

"Cumhurbaşkanlarımız", "Kuruluş ve Anılar", "Dünden Bugüne", "Muhafız Gücü Spor Kulübü" isimli dört ayrı bölümden oluşan müzede 65 şahsi eşya, teçhizat, üniformalar, tüfekler ve kılıçların yanı sıra 460 kupa bulunuyor.

Alaya 1927 yılında takdim edilen ve 1953 yılına kadar kullanılan ilk sancağın da sergilendiği müze kapılarını Anadolu Ajansına (AA) açtı.

Müzede, Mustafa Kemal Atatürk'ün çizmeleri ve halen çalışır durumda olan masa saati, İsmet İnönü'nün hatıra notları, Süleyman Demirel'in fötr şapkaları, Turgut Özal'ın ikonik gözlükleri ve Ahmet Necdet Sezer'in Anayasa kitapçığının yanı sıra birçok şahsi eşya yer alıyor.

Kuruluş ve Anılar

Müzenin "Kuruluş ve Anılar" isimli bölümünde, Muhafız Alayı'na emir komuta etmiş olan komutanlara ait anı ve hatıralar ile alayın tarihçesi, tarihi gelişim sürecini anlatan fotoğraflar bulunuyor.

Yurt dışından Türkiye'yi ziyaret eden devlet büyüklerinin armağanlarının da sergilendiği bu bölümün en önemli objesi olarak Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın ilk sancağı ön plana çıkıyor.

Dünden Bugüne

Müzenin, "Dünden Bugüne" adlı bölümünde ise Muhafız Alayı'nın aydınlatılabilmiş geçmişinden bugüne kadar icra edilen tören ve diğer faaliyetlerde kuşanmış oldukları teçhizat ve üniformalar sergileniyor.

Bu bölümde 19'uncu yüzyıldan kalma iğneli Rus tüfekleri, kılıç ve yatağan ise öne çıkan objeler olarak göze çarpıyor.

Muhafız Gücü Spor Kulübü

"Muhafız Gücü Spor Kulübü" bölümünde Muhafız Alayı bünyesinde 1923 yılında kurulup 1982 yılına kadar faaliyet gösteren kulübe ait başarı kupaları, madalyalar ve fotoğraflar sergileniyor.

Polo, rugby, eskrim, su topu, atlı binicilik, futbol gibi branşların da yer aldığı birçok spor dalının gelişmesine öncülük eden Muhafız Gücü Spor Kulübü'ne ait bölümün en dikkat çeken objesi ise "Girit Kupası" olarak öne çıkıyor.

Girit Kupası'nın tarihçesine ilişkin müzedeki bilgi notunda, şu ifadeler yer alıyor:

"Girit Türkleri, 1926'da futbol müsabakası maksadıyla Girit'e giden Galatasaray ve Fenerbahçe takımlarına hediye etmek için İskenderiye'de bir kupa yaptırır. Ancak, 'Galatasaray'a versek Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'ye versek Galatasaray'a ayıp olur. Nasıl olsa Türkiye şampiyonu bu iki takımdan birisi olacak ve bu kupa yerine ulaşacaktır.' şeklinde düşünürler ve kupanın üzerine, 'Girit Türklerinin Türkiye Futbol Şampiyonu'na yadigarıdır' yazdırarak Türkiye'ye gönderirler. Ancak o yıl Türkiye Futbol Şampiyonu, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cemal Tural'ın da yer aldığı Muhafız Gücü takımı olur ve kupayı alır."

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı içerisinde bulunan müzede sadece tarihi eserler değil birçok fotoğraf ve hatırat da sergileniyor.