Kabine toplantısı başladı! Masada ekonomi ağırlıklı konular var
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığına gerçekleştirilen Kabine toplantısı başladı. Toplantının ana gündem maddeleri arasında Rusya'nın askıya aldığı Tahıl Koridoru Anlaşması, memurların toplu sözleşme görüşmeleri ve Bakan Şimşek'in yabancı yatırımcılarla gerçekleştirdiği görüşme yer alıyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.10'da başladı.
Kaynak: AA / Mümin Altaş - Güncel