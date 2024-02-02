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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Hatay'daki deprem bölgesine gazetecileri götürdü

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ulusal ve uluslararası 200 basın mensubuna yönelik, Hatay'daki deprem bölgesine gezi düzenledi. Gazeteciler, afetzedeleri ziyaret etti ve bölgedeki çalışmaları yerinde gördü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ulusal ve uluslararası 200 basın mensubuna yönelik, Hatay'daki deprem bölgesine gezi düzenledi.

İlk olarak İskenderun ilçesindeki Üsküdar Belediyesi Konteyner Kent'e gelen gazeteciler, burada afetzedeleri ziyaret etti.

Depremzedelerle görüşen gazeteciler, daha sonra okul olarak kullanılan Karadeniz Lifeship Rauf Bey Gemisi ile yaklaşık 1000 kişinin konakladığı Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan Gemisi'ni gezdi.

Buradan Arsuz ilçesindeki Arpaderesi Kalıcı Köy Evleri'ne geçen gazeteciler, çalışmaları yerinde gördü.

Hatay İl AFAD Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi'nde Hatay Valisi Mustafa Masatlı'dan bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan gazeteciler, sorasında yeniden inşa edilen Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesini gezdi.

Basın mensupları, yetkililerden faaliyetlere ilişkin bilgi alıp çeşitli konularda haber çalışması yaptı.

Programa, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yetkililer de katıldı.

Gazeteciler, program kapsamında sırasıyla Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ı ziyaret edecek.

Kaynak: AA / Güncel

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