Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve CHP Lideri Özel İstanbul'da önemli etkinliklere katılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

6 Nisan 1920'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Zeynebiye Camii Açılışı ve Revak Alanı Temel Açma Töreni'nde bulunacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise İstanbul’da Ekrem İmamoğlu'na destek mitingine katılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Zeynebiye Camii Açılışı ve Revak Alanı Temel Açma Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na destek için Çağlayan Meydanı'nda buluşma gerçekleştirecek, Zeynebiye Camii Açılışı ve Revak Alanı Temel Açma Töreni ile "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(İstanbul/11.00/14.00/Eskişehir/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'de ateşkesin devreye girmesinin insani ve siyasi yansımaları ile Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi Niyet Beyanı'nın yansımaları takip ediliyor.

(Washington DC/Kudüs/Gazze) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek 16. Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu etkinliğine katılacak. Bakan Bak, 10. Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları kapsamında Antalya'da düzenlenecek 2025 Tiyatro Türkiye Finali'ni izleyecek.

(İstanbul/09.00/Antalya/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol Süper Lig'in 10. haftasına, Hesap.com Antalyaspor-RAMS Başakşehir, Galatasaray-Göztepe, Kasımpaşa-Beşiktaş ve Gençlerbirliği-TÜMOSAN Konyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Antalya/14.30/İstanbul/17.00/20.00/Ankara/17.00) (Fotoğraflı)

3- Trendyol 1. Lig'in 11. haftası, Bandırmaspor-Esenler Erokspor, Arca Çorum FK-Boluspor, Amed Sportif Faaliyetler-İstanbulspor ve Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Balıkesir/13.30/Çorum/Diyarbakır/16.00/Muğla/19.00) (Fotoğraflı)

4- Nesine 2. Lig gruplarında 10. hafta karşılaşmaları sona erecek.

5- Nesine 3. Lig gruplarında 8. hafta maçları tamamlanacak.

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftası, Fenerbahçe Beko-Türk Telekom, Galatasaray MCT Technic-Karşıyaka, Trabzonspor-Anadolu Efes ve Aliağa Petkimspor-Mersin Spor müsabakalarıyla sona erecek.

(İstanbul/13.00/20.30/Trabzon/15.30/İzmir/18.00) (Fotoğraflı)

7- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftası, Melikgazi Kayseri Basketbol-Beşiktaş BOA ve ÇİMSA ÇBK Mersin-Galatasaray Çağdaş Faktoring karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(Kayseri/Mersin/16.00) (Fotoğraflı)

8- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 7. haftasına 4 maçla devam edilecek.

9- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 4. hafta müsabakaları oynanacak. Kuzeyboru-Göztepe, İlbank-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bahçelievler Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank-Galatasaray Daikin, Fenerbahçe Medicana-Beşiktaş, Aras Spor-Türk Hava Yolları ve Nilüfer Belediyespor Eker-Zeren Spor karşılaşmaları yapılacak.

(Aksaray/Ankara/14.00/İstanbul/16.00/18.00/20.00/İzmir/17.00/Bursa/18.00) (Fotoğraflı)

10- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 6. haftası, Armada Praxis Yalıkavak-Odunpazarı, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Göztepe ve Yenimahalle Belediyespor-Ortahisar Belediyespor maçlarıyla başlayacak.

(Muğla/Bursa/17.00/Ankara/18.00) (Fotoğraflı)

11- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonu yirminci ayağı Meksika Grand Prix'sinde yarış gerçekleştirilecek.

(Meksiko City/22.00) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA / Güncel
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Tarihi adım! Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Savcılara mülke el koyma yetkisi mi verildi? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Savcılarla ilgili iddia infial yarattı! Beklenen açıklama geldi
112'yi arayıp yardım isteyen emekli astsubay evinde ölü bulundu

Eve giren ekipler emekli astsubayı bu halde buldu
Ünlü oyuncu 'Filistin kırmızı çizgim' diyerek Uzak Şehir dizisinden ayrıldı

Ünlü oyuncu bu görüntüyü paylaşıp rekortmen diziden ayrıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serikspor'da istifa sinyali: Ayrılmak zorunda kalacağım

Maç sonunda istifa sinyali: Ayrılmak zorunda kalacağım
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor

Flaş iddia: Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
İrlanda'da yeni cumhurbaşkanı Catherine Connolly oldu

Ülkeye kadın cumhurbaşkanı! Kuzeyle birleşmek istiyor
Serikspor'da istifa sinyali: Ayrılmak zorunda kalacağım

Maç sonunda istifa sinyali: Ayrılmak zorunda kalacağım
Deniz Undav'a ağzına geleni sayan Serkan Balcı: Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum

"Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum"
Kayıplara karışan küçük kızlardan biri öldü, diğerinin durumu ağır

Kayıplara karışan küçük kızlardan biri öldü, diğerinin durumu ağır
Ameliyat oldu, günlerdir kabusu yaşıyor! Ünlü şarkıcıdan korkutan itiraf

Ameliyat oldu, günlerdir kabusu yaşıyor
Hapis cezası alan Ozan Güven sessizliğini bozdu

Hapis cezası kesinleşen Ozan Güven'den tepki çeken savunma
29 Ekim afişlerinde 'Cumhuriyet' yanlış yazıldı, valilik anında yenisini astı

29 Ekim afişlerinde ilginç hata! Fark eder etmez yenisini astılar
Macron'un eşi için yazılan ifade olay! Üstelik devletin resmi sitesinde

Macron'un eşi için yazılan ifade olay! Üstelik devletin resmi sitesinde
Salonda kıyamet koptu! İşte Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği para

Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği paraya bakın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi

Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi! Canlı yayında rakam verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.