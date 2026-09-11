Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Sinop İş Dünyası Buluşması'nda konuştu:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kalkınmanın ortak akılla ve ortak eylemle gerçekleştiğini belirterek, "Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşacaksak bunu sadece birkaç ilimizin enerjisiyle başaramayız. 81 ilimizin potansiyelini en üst düzeyde kullanmamız lazım ki birleşik etkisiyle topyekun kalkınmayı sağlayalım, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşalım." dedi.

Yılmaz, Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli Konferans Salonu'nda düzenlenen Sinop İş Dünyası Buluşması'nda yaptığı konuşmada, topyekun kalkınmanın önemine işaret etti.

"Biz topyekun bir kalkınma anlayışından yanayız." diyen Yılmaz, "Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşacaksak bunu sadece birkaç ilimizin enerjisiyle başaramayız. Sadece büyük metropollerin enerjisiyle başaramayız. 81 ilimizin potansiyelini en üst düzeyde kullanmamız lazım ki birleşik etkisiyle topyekun kalkınmayı sağlayalım, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşalım. Bu çerçevede her gittiğimiz ildeki kalkınmanın temel dinamikleriyle bir araya gelmeye, birlikte yerel potansiyelleri konuşmaya büyük önem veriyoruz." şeklinde konuştu.

"Özel sektörün üretken yatırımlarıyla istihdamı, ihracatı artırmak mümkün"

Ekonominin yanı sıra sosyal kalkınmanın önemini de vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sosyal boyut bugünkü neslin içindeki adaleti ifade ediyor. Çevresel boyut ise bugünkü nesille gelecek nesiller arasındaki adaleti, dengeyi ifade ediyor. Biz sadece bugünkü nesilleri düşünemeyiz, gelecek nesilleri de elbette düşünmek durumundayız. İşte bu çerçevede bakıyoruz kalkınmaya. Sadece kamu yatırımlarıyla bir ilin, bir bölgenin, bir ülkenin kalkınması mümkün değil. Kamu yatırımları elbette çok önemli, işte yollar, köprüler, hastaneler, temel altyapılar ama asıl üretken yatırımları gerçekleştirmek durumunda olan özel sektör. Gerek hizmet sektörlerinde gerek sanayide gerek tarımda özel sektörün üretken yatırımlarıyla istihdamı, ihracatı artırmak mümkün. Bu ikisini de birbirinin tamamlayıcı unsurları olarak görüyoruz."

Sinop'ta yapılan yatırımlardan bahseden Yılmaz, "İktidarlarımız döneminde Sinop'ta 70 milyar lirayı aşan bir kamu yatırımı yaptık. Bugün de yine önemli kamu yatırımlarını devam ettiriyoruz. İşte organize sanayi bölgelerini genişletmeye çalışıyoruz. Sinop Üniversitemizi büyütmeye, geleceğe taşımaya gayret ediyoruz. Diğer taraftan yollar, okullar, hastaneler, çeşitli yatırımlarla Sinop'taki kamu yatırımlarını sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra özel sektör yatırımlarına da teşvikler, destekler sunuyoruz." bilgisini verdi.

Yılmaz, Sinop'un yaş ortalaması Türkiye'den oldukça yüksek olduğu için yaşlı bakım merkezlerinin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu bir dezavantaj gibi görülebilir ama bir taraftan Türkiye'nin yaş ortalaması da ileride Sinop gibi olacak. Her geçen yıl nüfusumuzun yaş ortalaması artıyor. Bu da bir realite. Sinop'ta yapılan bu çalışmalar aslında Türkiye için de örnek, model olabilecek öncü projeler niteliğinde. Özellikle üretken yaşlılık, çok daha insani, etkili yaşlı bakım hizmetleri, bu noktalarda Sinop'taki çalışmaların ülkemiz için örnek olacağına inanıyorum."

Sinop'un balık üretimi konusundaki potansiyelinin çok yüksek olduğunu aktaran Yılmaz, il genelinde yapılan sanayi, tarım ve su ürünleri yatırımları hakkında bilgi verdi.

Kalkınmanın önemine değinen Yılmaz, "Şunu belirtmek istiyorum: Kalkınma dediğimiz kavram ortak akılla ve ortak eylemle gerçekleşiyor. Bu noktada merkezi idarenin, yerel yönetimin, iş dünyasının, üniversitenin, akademinin ve sivil toplumun işbirliği çok kıymetli. Ortak hedeflerimiz varsa çok daha başarılı oluyoruz ama herkes bir tarafa çekiştirdiği zaman enerjimizi boş yere harcamış oluyoruz. Dolayısıyla kalkınma konusunda ortak hedefler kıymetli. 'Nereye gideceğini bilmeyen bir gemiye hiçbir rüzgarın faydası olmaz' diye güzel bir söz var. Yani nereye gideceğinizi bileceksiniz." diye konuştu.

Türkiye Yüzyılı'nı yenilikçi, ne yaptığını bilen, daha organize hareket edebilen, takım çalışması yapabilen, iletişimi güçlü bir insan gücüyle gerçekleştirebileceklerini vurgulayan Yılmaz, "Şunun da altını çizmem lazım. Sadece son dönemde eğitimdeki başarı kısa vadeli çalışmalarla gelmiyor. Bugün ana sınıfında yaptığınız bir çalışma 20 sene sonra belki iş gücü piyasasında bir sonuç veriyor. Uzun vadeli bir perspektife ihtiyacınız var. Cumhurbaşkanımıza burada gerçekten yürekten şükranlarımızı sunuyoruz. 2002'den sonra her bütçemizde Milli Eğitim Bakanlığı en yüksek payı alan bakanlık oldu. Öğretmen sayılarımız 1 milyonu aştı, yüz binlerce yeni derslik yapıldı. Teknolojiye, eğitimde müfredata büyük yatırımlar yapıldı ve bugüne geldiğimizde öğretmen başına öğrenci sayısı, derslik başına öğrenci sayısı gibi birçok gösterge itibarıyla çok iyi bir fiziki altyapı oluşturmuş durumdayız." dedi.

"Toplumu asıl ileri taşıyan, uzun vadeli emeğe dayalı çabalardır"

Sabırla ve kararlılıkla mücadele ederek kalkınma sürecini devam ettirmeleri gerektiğini belirten Cevdet Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hiçbir şekilde moralinizi bozmadan, 'Bu kadar uğraşıyoruz, ediyoruz, fazla bir şey değişmiyor.' gibi bir duyguya kesinlikle kapılmamak gerekiyor. Kalkınma dediğimiz süreç suyun kaynaması gibi ısıtırsınız ısıtırsınız ya da burada bir şey değişmiyor diye düşünebilirsiniz ama o sıcaklık sürekli artıyordur. Bir noktada kaynamaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla bu sabırla uzun vadeli bir perspektifle emek harcayarak gerçekleşen bir süreç. Öyle kolay iş yok yani, bence yeni nesillere de bunu hepimizin altını çizerek söylemesi lazım. Kolay kazanç bunlara cazip gelebilir ama bir toplum bununla bir yere gidemez. Toplumu asıl ileri taşıyan, uzun vadeli emeğe dayalı çabalardır. Bizim bunun altını çizmemiz ve yeni nesillere de bu zihniyeti aşılamamız lazım."

Toplantıya, Sinop Valisi Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz ve iş insanları katıldı.

Kaynak: AA