Cevdet Yılmaz'dan Güçlü Birlik Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Doğu'daki gelişmeleri ve birtakım haddini bilmez beyanat ve yaklaşımları yakından izlediklerini belirterek, "Başkasının merhametine güvenebileceğimiz bir dönemde değiliz, güçlü olmak zorundayız." dedi.

Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) desteğiyle kurulan KKTC Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nin açılışına katıldı.

AFAD'ın çalışmalarıyla gurur duyduklarını ifade eden Yılmaz, Türkiye'nin her alanda teknik altyapı tecrübesinin KKTC'ye aktarılacağını kaydetti.

KKTC'de açılışı gerçekleştirilen merkezin afetlere karşı dayanıklı toplum inşa etme hedefi doğrultusunda atılan adımlardan biri olduğunu anlatan Yılmaz, şunları söyledi:

"Bu adımlar, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şekillenen vizyoner yaklaşımın sahadaki yansımalarından biridir. Türkiye'nin tecrübesini ve teknolojik kapasitesini KKTC ile paylaşma iradesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle daha da kurumsallaşmıştır."

Yılmaz, Türkiye ve KKTC'nin deprem kuşağında ülkeler olduğuna dikkati çekerek, deprem öncesi, esnası ve sonrası süreçlerin iyi yönetilebilmesi gerektiğine işaret etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki depremzedelere 450 bin deprem konutunun yıl sonuna kadar dağıtılacağını aktaran Yılmaz, deprem bölgesindeki yeniden inşa faaliyetleri için toplamda 100 milyar dolarlık harcama yapıldığını belirterek, şunları paylaştı:

"Deprem bölgesinde sadece konutlar değil, yollar, doğal gaz tesisleri, tüneller, hastane ve okullar ile sanayi bölgeleri yeniden inşa ediliyor. 11 ilimizi yeniden inşa ediyoruz. Bu, çok çok önemli. İnşallah gelecek yıl ve ondan sonraki yıllar yükümüz hafifleyecek. Deprem bölgesi için yapılan 100 milyar dolarlık harcama en gelişmiş gördüğümüz ekonomileri bile zorlayacak bir miktar fakat çok şükür Türkiye'nin güçlü ve istikrarlı hükümeti bu yükün altından kalkarak tüm sorumluluklarını yerine getiriyor. Emeği geçen herkese tekrar şükranlarımı sunuyorum."

"Ada'da 50 yılı aşkın süredir huzur ve güven var"

Yılmaz, inşa ettikleri Türkiye Yüzyılı'nın KKTC'ye de olumlu etkileri olacağına değinerek, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kıbrıs'ta ortaya koyduğu 2 devletli vizyonu desteklediklerini ve destek vermeye devam edeceklerini bildirdi.

Türkiye'ye ve KKTC'ye kimlerin çelme takmaya çalıştığını, kimlerin bunları güçten düşürmeye çalıştığını iyi bildiklerini vurgulayan Yılmaz, "Çok fazla şeye gerek yok. Sosyal medyaya veya bir yerlere baktığınızda bunu görürsünüz." dedi.

Kıbrıs'ta Rumların geçmişte hiçbir çözüme yanaşmadığına dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ada'da 50 yılı aşkın süredir huzur ve güven var. Bu huzur ve güven ortamında hem Türk kesimi için hem Rum kesiminde refah artışı var. Buna rağmen Rumların hiçbir çözüme yanaşmadıklarını görüyoruz. Tavrımızı çok açık ifade etmek isteriz ki Sayın Tatar'ın ortaya koyduğu iki devletli çözüm, işte bu 50 yılı aşan tecrübenin sonucudur. Ada'daki barış ve huzur ortamının sonucudur."

Yılmaz, iki devletin Kıbrıs'ta insani alanlar başta olmak üzere çevre, ticaret ve diğer alanlarda işbirliği yapabileceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Rum kesiminin yıllardır sonuç alınamamış çözüm yöntemlerini ısıtıp gündeme getirmesinin hiçbir anlamı yoktur. Bu, oyalamadan başka bir anlam ifade etmemektedir. Rum kesimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile her alanda işbirliği yapabilir. Bunun önünde engel yoktur. Rum kesiminin, önce eşit egemenliği ve Kıbrıs Türklerini kendilerinden aşağı görmeyi sindirmesi gerekir."

Cevdet Yılmaz'dan birlik mesajı

Orta Doğu'daki gelişmeleri ve birtakım haddini bilmez beyanat ve yaklaşımları yakından izlediklerini ifade eden Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Başkasının merhametine güvenebileceğimiz bir dönemde değiliz, güçlü olmak zorundayız. Birlik beraberlik içinde iç cephemizi güçlü tutarak hem Türkiye'de hem de KKTC'de birtakım küçük haklılıkları, fikir ayrılıklarını büyütüp kendi aramızda bütün enerjimizi boş yere harcarsak başkalarını sevindiririz. Lütfen bunu yapmayalım; bugün birlik beraberlik zamanıdır. Bu topraklar üzerinde söz söylerken herkesin çok çok dikkatli olması gerekir. Dolayısıyla ben inanıyorum ki Kıbrıs Türkü egemenliğine, bağımsızlığına, devlet sahibi olmamasına söz söyleyenlere hiçbir şekilde prim vermeyecektir."

Yılmaz, daha sonra KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile AFAD desteğiyle kurulan KKTC Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nin açılışını yaptı.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, açılışın ardından Yılmaz, Tatar ve Üstel'e merkezle ilgili bilgi verdi.