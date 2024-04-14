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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İsrail'e hava saldırısıyla tırmanan gerilim hakkında açıklama yaptı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bölgemizde artan gerilimin bir an önce düşmesini ve dikkatlerin Gazze'de yaşanan insanlık suçlarına yoğunlaşmasını diliyoruz. Ateşkesin sağlanması, insani yardımların mazlum Filistin halkına kesintisiz ulaştırılması ve iki devletli kalıcı barış sağlamaya yönelik siyasi sürecin başlatılması için Türkiye olarak her türlü çabayı sarf etmeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran'ın İsrail'e hava saldırısıyla bölgede tırmanan gerilimle ilgili yazılı açıklama yaptı. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bölgemizde artan gerilimin bir an önce düşmesini ve dikkatlerin Gazze'de yaşanan insanlık suçlarına yoğunlaşmasını diliyoruz. Ateşkesin sağlanması, insani yardımların mazlum Filistin halkına kesintisiz ulaştırılması ve iki devletli kalıcı barış sağlamaya yönelik siyasi sürecin başlatılması için Türkiye olarak her türlü çabayı sarf etmeye devam edeceğiz. Yaşanan katliamlara sessiz kalarak İsrail'e koşulsuz destek olanlar bölgesel gerilimi artırmakta ve Netanyahu yönetiminin suçlarına ortak olmaktadırlar. Uluslararası toplumun hukuka dönmesi, haklı olanın yanında durması ve İsrail yönetiminin saldırılarını durdurması için tavır alması insani olduğu kadar tarihi ve stratejik bir gerekliliktir. Savaşın kazananı, adil bir barışın kaybedeni olmaz."

Kaynak: ANKA / Güncel

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