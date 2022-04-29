GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Gaziantep'te gençlerle buluştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Eğer ki biz terörle mücadelede içeride ve dışarıda ihtiyacımız olan o silahları kendimiz geliştirmeseydik, o SİHA'ları uçaklarımızı, helikopterlerimizi kendimiz geliştirmeseydik, bugün burada bu kadar rahat olamayabilirdik. Çünkü etrafımız ateş çemberi." dedi.

Oktay, Gaziantep'te düzenlenen iftar programının ardından Ali Nacar Camisi'nde teravih namazı kıldı. Cami çıkışında vatandaşlarla sohbet eden Oktay, ikram edilen yöre lezzetlerini tattı.

Ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan Ramazan Sokağını ziyaret eden Oktay, burada gençlerle sohbet etti.

Oktay, konuşmasında, çok önemsedikleri gençlerin ülkenin geleceği olduğunu ifade etti.

Şu an kurulan hayalleri ilerleyen yıllarda gençlerin gerçekleştireceğini ifade eden Oktay, şunları kaydetti:

"18 yaşında oy verme yani seçme aynı zamanda seçilme salahiyetini size getirmekle size olan güvenimizi Cumhurbaşkanımız bir fiil çok net bir şekilde hayata geçirdi. Dolayısıyla "bugünümüz ve geleceğimizsiniz" derken bugün 18 yaşında siz meclise girecek ve Türkiye'nin kurumlarında herhangi birisinde en üst derecede kendini yetiştirmeniz şartıyla görev alabilecek arkadaşlarsınız. Birde bunun ötesi var. Bugün karşımızda öyle bir gençlik var ki hamdolsun 'Eğer bir şey varsa onu biz yaparız. Yoksa onu da biz yaparız. Hiç kimse beceremezmişse onu da biz yaparız.' diyen, özgüveni olan, ayakta duran bir gençlik var."

Oktay, savunma sanayinin yanında artık bilişimle geleceğin dünyasını gençlerle oluşturmaya çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Şöyle bir TEKNOFEST'i hatırlayın. Biz orada sizinle birlikte başka bir şey konuşuyoruz. Bilişimi, sanal dünyayı, geleceğin dünyasını konuşuyoruz. Sadece savunma sanayi boyutunda değil. Eğer biz burada bu kadar bir arada barış ve birlik beraberlik içerisindeysek bu barışın hakim olmasında terörün üstesinden gelmemizden kaynaklanıyor. İşte o terörün üstesinden nasıl geldik? Eğer ki biz terörle mücadelede içeride ve dışarıda ihtiyacımız olan o silahları kendimiz geliştirmeseydik, o SİHA'ları uçaklarımızı, helikopterlerimizi kendimiz geliştirmeseydik, bugün burada bu kadar rahat olamayabilirdik. Çünkü etrafımız ateş çemberi. Bunu en iyi Gaziantepliler bilir. Benim vatandaşımın, milletimin güvenliğiyse konu, hiçbir kimseden hiçbir icazet almaz Türkiye. Sınırın içerisinde veya dışındadır, neyse gereğini yapar dedik, yaptık mı? Hamdolsun."

TOGG bu yılın son çeyreğinde ortaya çıkacak

Oktay, Türkiye'nin otomobili TOGG'un üretilmesine hız kesmeden devam edildiğini vurguladı.

TOGG'un sıradan otomobil üretmeyeceğini belirten Oktay, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Yıl sonu itibarıyla bizim başkalarından aldığımız araçların şimdi daha ötesini kendimiz üretiyoruz. TOOG'umuz geliyor. Kısmet olursa bu yılın son çeyreğinde o da artık ortaya çıkmış olacak. Her şeyiyle hazır olacak. Fabrika şu anda hemen hemen tamamlandı ve yıl sonu itibarıyla da artık ürünlerimiz de hazır. Montaj hattından üretmeye başlayacağız inşallah. Elektrikli araçlar bunlar, sıradan araçlardan bahsetmiyoruz. Elektronik bir bilişim cihazından bahsediyoruz. Yani aracınızı aldığınızda 6 ay sonrasında güncelleme geldiğinde yeni bir özelliğiniz oluyor."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Ahmet Uzer, Derya Bakbak, Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer ile diğer ilgililer eşlik etti.