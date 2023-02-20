Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "6.4 büyüklüğünde bağımsız bir deprem yaşadık"

"28 ihbar mevcut"

"Hastanelere getirilen 8 yaralımız mevcut"

"Sahilden uzak durun uyarısı kaldırılmıştır"

"Karaçay barajı ile ilgili söylenti yayıldı. Şu an bir risk yok"

"Hasarlı binalara lütfen girmeyin"

ANKARA Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Hatay'da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Hatay'da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalarda bulundu. 8 yaralının olduğunu ifade eden Oktay, "6.4 büyüklüğünde bağımsız bir deprem yaşadık. Şu ana kadar 28 ihbar mevcut ve her bir ihbarı değerlendiriyoruz. Hastanelerimize getirilen 8 yaralımız var. Kandillinin su yükselmesi ile ilgili bir uyarısı olmuştu. Bunun 2 saatlik standart bir uyarı olduklarını söylediler. Şu anda böyle bir riskin olmadığını gördükleri için uyarı kaldırılmış bulunmaktadır. Karaçay Barajı ile alakalı bir söylenti yayıldı. Kontrol ettik. Alınan bilgilere ve ön inceleme sonucu şu an bir risk yok. Vatandaşlarımızdan hasarlı binalara girmemeleri için rica ediyoruz. Kendi sağlığınızı ailelerinizi ve milletimizi düşünün mala gelen gelsen cana gelmesin. Tüm ekiplerimizle birlikte takip ediyoruz. Herhangi bir sorun olursa herhangi bir güvenlik görevlisine ve AFAD personeline iletirseniz müdahale edilecektir" şeklinde konuştu.