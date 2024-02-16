Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Giresun mitinginde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nın aynı zamanda barışın da yüzyılı olmasını istiyorsak dost ve kardeş ülkelerle işbirliğimizi geliştirmekten başka yolumuz yok." dedi.

Erdoğan, partisinin Giresun Valiliğinin yanında düzenlenen mitinginde yaptığı konuşmada, Ukrayna-Rusya krizinde başkaları gibi ateşe benzin dökmek yerine tüm imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştıklarını ifade etti.

O dönem CHP ve ortaklarının Türkiye'yi savaşa sürüklemek için çok uğraştığını, çok çaba harcadığını belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Eksen kayması diye bir şey uydurarak Türkiye'yi birilerinin yanında savaşa dahil etmek için pek çok yol denediler. Savaş çığırtkanlığını en son 14-28 Mayıs seçimlerinde asılsız iddialarla Rusya'yı suçlamaya varacak kadar ileri taşıdılar. Ama biz bunlara kulak asmadık. Muhalefetin savaş tellallığına asla prim vermedik. CHP ve ortakları gibi meselelere Batılıların gözünden değil, milletimizin zaviyesinden baktık. Siz ne diyorsanız o dedik. Türkiye'nin çıkarları neyi gerektiriyorsa, milletimiz için en iyisi, en doğrusu neyse onu yapmanın gayretinde olduk."

Erdoğan, zamanın kendilerini haklı, muhalefeti yine haksız çıkardığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bugün elimizi vicdanımıza koyup şöyle bir muhasebe yaptığımızda ne kadar basiretli davrandığımızı çok daha iyi anlıyoruz. Tüm kışkırtmalara, tüm kirli senaryolara rağmen Karadeniz'in huzuru bozulmadı. Bölgemizdeki yangının kıvılcımı ülkemize sıçramadı. Giresun'la birlikte Karadeniz'deki tüm illerimizi tedirgin edecek, ekonomik ve güvenlik açısından zora sokacak hiçbir hadise yaşanmadı. Ne muhalefetin gazına geldik ne de Batılı güçlerin tuzağına düştük. Usta bir satranç oyuncusu gibi yapacağımızı aynen yaptık. Çok iyi planladık ve kararlılıkla hayata geçirdik. Böylece Türkiye'yi çok tehlikeli bir süreçten tek bir vatandaşımızın kılına dahi zarar gelmeden çıkarmayı başardık."

"Yeni düşmanlıklar, gerilimler olmasın diye çaba harcıyoruz"

Bugün de attıkları her adımı Türkiye eksenli attıklarını, millet ve devletin menfaatlerini düşündüklerini kaydeden Erdoğan, Karadeniz'den Orta Doğu'ya kadar bölge yangın yerine dönmüşken yeni düşmanlıklar, yeni gerilimler olmasın diye çaba harcadıklarını ifade etti.

Erdoğan, dış politikada tek amaçlarının, dost sayısını mümkün olduğunca çoğaltmak olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye Yüzyılı'nın aynı zamanda barışın da yüzyılı olmasını istiyorsak dost ve kardeş ülkelerle işbirliğimizi geliştirmekten başka yolumuz yok. Emperyalist güçlerin bölgemize yönelik oyunlarını bozmak istiyorsak kardeş ülkelerle birbirimize kenetlenmek mecburiyetindeyiz. Görüş ayrılıklarına takılıp kalmak yerine işbirliği alanlarına odaklanmak zorundayız. Şu hakikatin hepimiz farkındayız. Vahdet olmadan rahmet olmaz. Bilhassa Gazze'deki akan kanı durdurmak, İsrail'in katliamlarının önüne geçmek istiyorsak kardeşlerimizle saflarımızı sıklaştırmak gerekiyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır ziyaretimiz bu açıdan çok başarılı geçti. Devlet başkanlarıyla ticaret ve yatırımların yanı sıra Filistin meselesini de detaylıca görüştük. Her iki ülkeyle de işbirliğimizi güçlendirmeye karar verdik."

Erdoğan, 7 Ekim'den beri Gazze halkına insani yardım malzemesi gönderdiklerini hatırlatarak, Gazze'ye yaptıkları yatırımların ulaştırılmasında Mısır makamlarıyla hep koordinasyon içinde hareket ettiklerini belirtti.

Mısır'ın desteğiyle 34 bin tondan fazla insani yardım malzemesini bölgeye sevk ettiklerini bildiren Erdoğan, "Önümüz ramazan. İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamları giderek artıyor. Gazze halkının direniş ve mücadele azmini bombalarla kıramayan İsrail, açlıkla Gazze'lileri teslim olmaya zorluyor. Amacımız, bir an önce ateşkesin sağlanması ve Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ve ihtiyaç miktarınca ulaştırılmasıdır. Ramazanda Gazze'ye daha fazla el uzatmamız, daha fazla yardım etmemiz bizim kardeşlik görevimizdir." dedi.

Kim sabrederse zafere onun ulaşacağını söyleyen Erdoğan, Gazze'ye yardımların gönderilmesinde ve Gazze halkının kendi topraklarından sürgün edilmesine karşı Mısır'la işbirliği içinde olacaklarını ifade etti.

"Türkiye'nin dostluğunu arayan hiç kimseye sırtımızı dönmeyeceğiz"

Erdoğan, kendilerinin bu hassasiyetlerini CHP ve şürekasının anlamadığını dile getirerek, onların gündeminde ne Gazze'deki vahşetin ne de Filistin'deki işgal ve yıkımın olduğunu kaydetti.

CHP yönetiminin, Balkanlar'la, Kafkasya'yla, Afrika'yla ve Türkiye'nin gönül coğrafyasının diğer yerlerindeki krizlerin hiçbiriyle ilgilenmediğini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Bunların nelerle meşgul olduklarını sizler de görüyorsunuz. CHP'nin acemi genel başkanı, sabık genel başkanı ve sütre gerisinden bu partiyi yönetenlerin tamamının öncelikli gündemi kupon belediyeleri, kimin adamının yöneteceği meselesidir. Bunun dışında inanın dünya batsa, kıyamet kopsa, üçüncü cihan harbi çıksa bunların zerre kadar umurlarında olmaz. Siyasi ikballeri haricinde hiçbir şeyi görmüyorlar, duymuyorlar. Varsın bu krizlerle ilgilenmesinler. Varsın CHP ve şürekası anlamasın. Milletimiz bizim doğru yolda olduğumuzu çok iyi biliyor ve görüyor. Bundan dolayı biz dış politikada adımlarımızı atarken daha önlerini dahi görmekten aciz muhalefete değil, size bakıyoruz, milletimize bakıyoruz. Milletimiz ne derse onu yapıyor, devletimiz neyi gerektiriyorsa devletimizde onu yapıyoruz. İnşallah bundan sonra da milletin çizdiği istikamette yürüyeceğiz. Bize uzatılan barış elini havada kesinlikle bırakmayacağız. Türkiye'nin dostluğunu arayan hiç kimseye sırtımızı dönmeyeceğiz. Fitnecilerin aramıza nifak tohumları ekmesine müsaade etmeyeceğiz. Türk ve İslam dünyası olarak birlik, beraberlik, dayanışma içinde hak ve adalet mücadelemizi sürdüreceğiz. Rabbim ülkemizin her alanda yar ve yardımcısı olsun diyorum."

"Belediyeler meydan muharebesi"

CHP'li yöneticilerin verdiği "belediyeler meydan muharebesinin" öncelikle CHP'ye gönül veren vatandaşları ilgilendirdiğini ifade eden Erdoğan, "Tek bildikleri iş, kavga, ayak oyunu, kumpas ve dalavere olanlarla bizim boşa harcayacak tek bir saniyemiz dahi bulunmuyor." dedi.

Kendilerinin iş yapmanın, eser üretmenin, hizmet etmenin gayretinde olduklarının en yakın şahidinin Giresunlular olduğunu belirten Erdoğan, Giresun'a son 21 yılda 110 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptıklarını, eğitimde 2010 yeni derslik inşa ettiklerini, üniversite kurduklarını anlattı.

Erdoğan, "Gençlik ve sporda yaklaşık 8 bin kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. İki stadyum dahil toplam 58 spor tesisi kazandırdık. Sosyal yardımlarda şehrimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 4 milyar lira tutarında kaynakla destek olduk. Sağlıkta, toplamda 1375 yataklı 17 hastane dahil 53 sağlık tesisi yaptık. Toplam 3 sağlık tesisimizin yapımı 6 sağlık tesisimizin ise plan, proje, ihale ve arsa tedarik süreci devam ediyor. Çevre ve şehircilikte, TOKİ vasıtasıyla 3 bin 788 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 751 konutun yapımına devam ediyoruz." diye konuştu.

Kentsel dönüşümde, riskli yapı olarak belirlenen 1584 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdiklerini bildiren Erdoğan, 3 millet bahçesi projesinden Bulancak Millet Bahçesi'ni tamamladıklarını, stat yerindeki millet bahçesinin yapımına devam ettiklerini, Şebinkarahisar Millet Bahçesi'nin de projelendirme çalışmalarının sürdüğünü anlattı.

Ulaştırmada, 28 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol uzunluğunu 128 kilometreye ulaştırdıklarını hatırlatan Erdoğan, Karadeniz sahil yolunu yaparak hem yoldan hem zamandan hem de yakıttan tasarruf sağladıklarını dile getirdi.

Ordu-Giresun Havalimanı yolcu trafiği yaklaşık 1 milyona ulaştı

Toplam 5 bin 900 metre uzunluğundaki çift tüp Eğribel Tüneli'ni tamamladıklarına işaret eden Erdoğan, proje bünyesindeki yaklaşık 2 kilometrelik bağlantı yolunu da bu yıl hizmete açacakları müjdesini verdi.

Erdoğan, "Çal Dağı, İnişdibi, Yağlıdere, Alucra, Güce, Çanakçı yolları ve Çat Köprüsü ile Çamoluk, Gölova yolundaki Kelkit Köprüsü'nü bu sene tamamlıyoruz." dedi.

Yıllık 2 milyon kapasiteli Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk denize dolgu yapılarak inşa edilen Ordu-Giresun Havalimanı'nı şehre kazandırdıklarını anımsatan Erdoğan, havalimanının yolcu trafiğinin geçen yıl neredeyse 1 milyona ulaştığını söyledi.

Giresun'da 7 baraj, 7 sulama tesisi, 90 taşkın koruma tesisi, 3 gölet ve 95 hidroelektrik santrali inşa ettiklerini belirten Erdoğan, son 21 yılda inşa ettikleri sulama projeleriyle Giresun'da 91 dekar zirai araziyi sulamaya açtıklarını kaydetti.

Taşkın koruma tesisleriyle 166 yerleşim yerini ve 18 bin dekar araziyi taşkın zararlarından koruduklarını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Giresunlu çiftçilerimize 3,2 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Sanayi ve teknolojide 3 yeni organize sanayi bölgesi, 1 teknokent kurduk. Şebinkarahisar'a kuracağımız organize sanayi bölgesiyle istihdam ve üretimi arttıracağız. Giresunlu iş yerlerimize toplam 1,6 milyar lira tutarında prim teşviki sağladık. Enerjide, merkez dahil 14 ilçemizi doğal gazla buluşturduk. Bu yıl içinde Eynes ile 2025 yılında Çanakçı'ya doğal gaz arzı sağlamayı planlıyoruz."

Yerel yönetimlerde şehre kazandırdıkları hizmetlere ilişkin video izleten Erdoğan, bu eserlerin amaçlarını, hüsnü niyetlerini ve gayretlerini ortaya koyduğunu, 31 Mart'tan sonra çok daha fazlasını yapacaklarını vurguladı.

Diğer 80 vilayet gibi Giresun'la da yakından ilgilendiklerini aktaran Erdoğan, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun da Giresun için gece gündüz demeden çalıştığını söyledi.

Giresun'un her meselesini, her projesini bizzat takip ettiklerini belirten Erdoğan, 31 Mart'ta bu tablonun güçlenerek devam edeceğine inandığını kaydetti.

Mitingden notlar

Miting alanında, "Hazırız, kararlıyız" ve "Giresun'umuza sağladığınız dev proje ve hizmetleriniz için teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanımız", "Sağduyunun Birlikteliği Cumhur İttifakı Birliğin Gücüyle" yazılı pankartlar ile AK Parti ve Türkiye Yüzyılı amblemleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından 15 ilçe belediye başkan adayını alfabetik sıraya göre çağırarak tanıttı.

Mitinge, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, milletvekilleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz, MHP Giresun İl Başkanı Abdullah Karaosmanoğlu, AK Parti Giresun Belediye Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu katıldı.

Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kayması sonucu meydana gelen maden kazası nedeniyle miting alanında müzik çalınmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitingin ardından Giresun Belediyesini ziyaret etti.

(Bitti)