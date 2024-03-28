Cumhurbaşkanı Erdoğan: Valizlerdeki Dolarlar ve Avroların Kaynağı İzah Edilemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Valizler, çantalar dolusu dolarlar, avrolar. Bunları saymaya bile yetişemiyorlar. Sayma görüntülerini kimse izah edemiyor."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Valizler, çantalar dolusu dolarlar, avrolar. Bunları saymaya bile yetişemiyorlar. Sayma görüntülerini kimse izah edemiyor."
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