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Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA Gençlik Ligi'nde finale yükselen Trabzonspor'u tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA Gençlik Ligi'nde finale yükselen Trabzonspor'u tebrik etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında Avusturya temsilcisi Salzburg'u 2-1 yenerek finale yükselen Trabzonspor'u tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında Avusturya temsilcisi Salzburg'u 2-1 yenerek finale yükselen Trabzonspor'u tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor'un genç takımının yöneticileriyle telefonda görüştü.

Karşılaşmayı izlediğini belirten Erdoğan, "Özellikle de 2 golün ikisi de tek kelimeyle birbirinden güzeldi, muhteşemdi. Tabii Salzburg'daki bütün Trabzonlu hemşehrilerim, onlar da orada U19'u yarı finalde yalnız bırakmadılar. Onların tribün heyecanı, maç sonu heyecanı gerçekten her türlü takdirin üzerindeydi. Hemşehrilerimi de kutluyorum. 'Sadece Trabzon değil, tüm Türkiye için hayırlı olsun.' diyorum. Şimdiden final için de kendilerine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, futbolcuların da kendisini duyduğunun belirtilmesi üzerine, "Onların gözlerinden öpüyorum." dedi.

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Güncel
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