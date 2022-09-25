Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah Karadeniz'den doğalgazı halkımıza ulaştırdığımız zaman devran çok daha farklı dönmeye başlayacaktır" Güncel Haberler Son dakika gündem haberi: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri programında konuştu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri programında konuştu. Kaynak: AA / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Haliç Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İnşallah Karadeniz'den doğalgazı halkımıza ulaştırdığımız zaman devran çok daha farklı dönmeye başlayacaktır' - Haberler

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