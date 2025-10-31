Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT World Forum 2025'te konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT World Forum 2025'te konuştu: (1)
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum 2025'te 2 gün boyunca, 35 farklı ülkeden, 132 yetkin konuşmacı ve 2 bini aşkın katılımcıyla küresel meselelere yenilikçi çözümlerin aranacağını belirterek, "Dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği sancılı süreç dikkate alındığında...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum 2025'te 2 gün boyunca, 35 farklı ülkeden, 132 yetkin konuşmacı ve 2 bini aşkın katılımcıyla küresel meselelere yenilikçi çözümlerin aranacağını belirterek, "Dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği sancılı süreç dikkate alındığında böylesine bereketli bir fikir ortamı kuşkusuz daha fazla önem kazanıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hilton Bomonti'de düzenlenen TRT World Forum 2025'teki konuşmasına katılımcıları selamlayarak başladı.

Forumun beşeriyeti ilgilendiren sorunların istişare edilmesi noktasında son derece kıymetli bir platform haline dönüştüğünü gördüklerini dile getiren Erdoğan, 2017'den beri TRT World Forum'u başarıyla tertipleyen TRT yönetimi ve mensuplarını canı gönülden tebrik ettiğini söyledi.

Erdoğan, Türkiye'nin yüz akı kurumlarından TRT'nin insanı merkeze alan yayıncılık anlayışı ve hakikatin sesini dünyanın dört bir tarafına ulaştıran yayınlarıyla iftihar kaynağı olduğunu vurguladı.

Kamu yayıncılığı sorumluluğunu layıkıyla üstlenen TRT'nin düzenlediği TRT World Forum'un da TRT'nin bugün artık 7 kıtada bilinen ve tanınan bu yaklaşımının en kıymetli tezahürlerinden biri olduğunu anlatan Erdoğan, "Bugüne kadar farklı alanlarda bine yakın konuşmacı bu platformda fikir, tespit ve önerilerini dillendirmiş, on bine yakın katılımcı da programları yerinde takip etmiştir. Her yıl farklı bir başlık altında ekonomi, siyaset, güvenlik, medya, teknoloji ve uluslararası ilişkiler alanlarında mümtaz isimlerin görüşlerini burada dinleme fırsatı bulduk." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sene forumun "Küresel Yeniden Kurulum: Eski Düzenden Yeni Gerçeklere" temasıyla düzenlendiğini anımsatarak, "Önümüzdeki 2 gün boyunca 35 farklı ülkeden, 132 yetkin konuşmacı ve 2 bini aşkın katılımcıyla küresel meselelere yenilikçi çözümler aranacak. Dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği sancılı süreç dikkate alındığında böylesine bereketli bir fikir ortamı kuşkusuz daha fazla önem kazanıyor." diye konuştu.

İnsanlığın geleceğini tehdit eden sorunlar üzerine ne kadar çok konuşulur, karşılıklı saygı çerçevesinde ne kadar çok tartışılırsa sahici çözümlere ancak o nispette ulaşabileceğine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Burada istişare edilecek meselelerin, burada dillendirilecek fikirlerin, burada yükselecek çağrıların tüm insanlığın barış ve huzur arayışına katkı sağlamasını temenni ediyorum. Sadece medyaya dair değil küresel birçok meselenin enine boyuna tartışılacağı forumun başarılı geçmesini diliyorum. İştirakleri, fikirleri ve önerileriyle foruma değer katan misafirlerimize şimdiden şahsım ve milletim adına teşekkürlerimi iletiyorum."

(Sürecek)

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
