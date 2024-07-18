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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na tebrik

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik etti. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hacıosmanoğlu'na ve yeni yönetim kuruluna başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün yapılan Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda TFF Başkanı olarak seçilen Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik ediyor, kendisine ve yeni yönetim kuruluna başarılar diliyorum" açıklamasını yaptı.

"TÜRK FUTBOLU VE ÜLKEMİZ İÇİN HAYIRLI OLSUN"

Erdoğan paylaşımında, "Bugün yapılan Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda TFF Başkanı olarak seçilen Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik ediyor, kendisine ve yeni yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Türk futbolu ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU KİMDİR?

İbrahim Hacıosmanoğlu, 21 Şubat 1966'da Trabzon'un Hayrat ilçesinde dünyaya geldi.

Ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşen Hacıosmanoğlu, genç yaşta ticarete atıldı. Uzun yıllar ticaret ile uğraşan Hacıosmanoğlu; organizasyon, petrol ve inşaat sektörlerinde yatırımlar yaptı.

2005-2006 ve 2006-2007 sezonlarında Nuri Albayrak'ın kulüp başkanlığı döneminde Trabzonspor'da başkan yardımcısı olarak görev alan Hacıosmanoğlu, Mayıs 2013-Aralık 2015 döneminde Trabzonspor Kulübünün 15'inci başkanlığını yapmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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5 oy farkla kazandı! TFF'nin yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu

5 oy farkla kazandı! TFF'nin yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu
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Yorumlar (2)

Gjerj Kastoroiti:

bir şeyden kusur kal

3
4
yanıtYanıtla
Gjerj Kastoroiti:

birşeyden kusur kal

3
4
yanıtYanıtla
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