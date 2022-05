Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristlerin kökünü kazıyana kadar devam edeceğiz - Haberler

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Biz Suriye'nin kuzeyinde teröristlerle mücadele ediyoruz. Teröristleri biz yere gömüyoruz. ve devam edeceğiz. Burada teröristlerin kökünü kazıyana kadar devam edeceğiz "dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen İstanbul'un Fethinin 569. Yılı Kutlamaları ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'ne katıldı. Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne ilk fidanları dikti. Cumhurbaşkanına Sevgi Evleri'nden gelen çocukların da aralarında bulunduğu yaklaşık 100 çocuk eş zamanlı fidan dikerek eşlik etti. Fidan dikiminin ardından anı kütüğüne plaka çakıldı. Erdoğan'ın alana gelişinden önce tören alanında Solo Türk gösteri uçuşu yaparken, sanatçılar Yücel Arzen ve Esat Kabak Konser verdi. Törene Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bakanlar, MHP Lideri Devlet Bahçeli, BBP Lider Mustafa Destici ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sahnenin solunda ve sağında 569 mehter ve yeniçeri yer alırken, yine sahnede 569 çocuk tören boyunca oturdu. Ayrıca sahnede 16 Türk devletini temsili kıyafetleriyle askerler yer aldı.

Erdoğan sözlerini "Bu alan İstanbul'un en büyük nesi olacak millet bahçesi olacak. Burada sınır güvenliğinden denizlerdeki hatlarımıza kadar her konuda bizim değil karşımızdakilerin safında yer alanlar fethin idrakine elbette varamaz. Kardeşlerim Atatürk Havalimanı arazisinin kullanılmaya devam eden kısımları dışında kalan 5 milyon metrekarenin üzerindeki alanını millet bahçesi yaparak İstanbul halkının hizmetine sunuyoruz. 145 bin ağaç ve fidan buraya dikilecek. Spordan pikniğe, kitap okumadan yürüyüşe, fuardan müzeye kadar her türlü faaliyetin yürütülebileceği bir alan olacak. Yaşlılardan çocuklara herkese hitap eden günde 1 milyon insanın yararlanabileceği bir yer haline getiriyoruz. Millet bahçemiz aynı zamanda İstanbul'un en büyük afet toplanma alanı olarak hizmet verecek. Dünyanın hiçbir yerinde bir şehre böylesine bir yeşil alan kazandırılması projesine karşı çıkacak aklı başında tek bir kişi bulamazsınız. Ama ülkemizde aklını kiraya vermiş siyasi husumet uğruna her şeye gözü kapalı karşı çıkmayı adet haline getirmiş bir kesimle karşı karşıyayız. Bunlar köprüye karşı çıkar, bunlar parka, ağaca, yeşile çıkar. İşlerine gelince ağaç kesilecek yaygarasıyla ülkenin altını üstüne getirir" diyerek noktaladı.

