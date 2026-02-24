Cumhurbaşkanı Erdoğan, polis, jandarma, sahil güvenlik personeli ve güvenlik korucuları iftarında konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnsanımızın huzurunu kim bozarsa, devletimizin güvenliğine kim el uzatırsa, özgürlüklerimize ve demokrasimize kim saldırırsa tepelerine binmeye devam edeceğiz." dedi.

Beştepe Millet Sergi Salonu'nda polis, jandarma, sahil güvenlik personeli ve güvenlik korucuları için düzenlenen iftar programına katıldı.

Konuşmasına katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Süheyl Mahmud'u iftar sofrasında misafir etmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Bu bereketli sofranın başında katılımcıları bir araya getiren İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına da teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Bu güzel ve anlamlı buluşma vesilesiyle Malazgirt'ten İstiklal Harbi'ne, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan terörle mücadeleye ve 15 Temmuz direnişine kadar mukaddes bildiğimiz bütün değerler adına insanımızın huzuru, birliği, dirliği için şehit düşen kahramanları rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları inşallah cennet olsun. Hayatta olan gazilerimize hayırlı, uzun ömürler diliyorum. Şehadet ve gaza bilincini adeta hayatının merkezine koyarak çocuklarını, 'Ya şehit ol ya gazi' duasıyla göreve uğurlayan anne babaları şükranla anıyor, bu ruhu halen diri tutan tüm anne babaların ellerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.

Salondakilerin yanı sıra vatanın dört bir köşesinde, hudut bölgelerinde, dağlarda, denizlerde ve yurt dışı misyonlarımızda görev yapan, nöbet tutan, gerektiğinde vatanı ve milleti için feda-ı can eylemeyi cana minnet bilen güvenlik birimlerinin tüm mensuplarına ülke ve millet adına teşekkür eden Erdoğan, "Allah yar ve yardımcınız olsun. Rabbim sizleri her türlü tehditten, her türlü saldırıdan muhafaza etsin diye dua ediyorum." dedi.

Ataların altın değerindeki hikmetli sözlerinden birinin de "Dirlik olmadan birlik olmaz" manifestosu olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Milletimizin dirliği aynı zamanda milletimizin birliğidir. Ucunda şehadet olsa bile hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan dirliğimizi ve birliğimizi koruyan sizlersiniz. Bugün Türkiye, dünyada ve bölgesinde gıptayla izlenen bir huzur, güven ve istikrar adasına dönüşmüşse bu başarı da aslan payı sizlerindir. Emniyet güçlerimiz yakın tarihimizde başka ülkelerle karşılaştırılmayacak ölçüde çetin mücadeleler vermiş, büyük sınavlardan başarıyla geçmiş, maruz kaldığı sayısız itibar suikastına rağmen devletimize yönelik her saldırıyı, istiklalimize yönelik her oyunu hamdolsun boşa çıkarmıştır. Hiçbir ayrım yapmadan terör örgütleriyle mücadelede destanlar yazan sizlersiniz."

Organize suç örgütlerine nefes aldırmayan sizlersiniz. Zehir tüccarlarına, çetelere, kendini devletten ve kanundan üstün gören küstahlara göz açtırmayan sizlersiniz. Gezi olaylarında olduğu gibi Türkiye'yi istikrarsız hale getirmeye yönelik kökü dışarıda kalkışmaları bertaraf eden sizlersiniz. Bukalemun gibi sürekli renk değiştiren, girdiği kabın şeklini alan omurgasız vatan hainlerinin 15 Temmuz gecesi demokrasimize kastetmesine geçit vermeyen sizlersiniz. İnsan kaçakçılarının, göçmen tacirlerinin planını bozan yine sizlersiniz. Denizlerimizde yaşanan can pazarında binlerce hayatı kurtaran sizlersiniz. İnsanlık tarihinin en zengin hazinelerini barındıran ülkemizde, yağmacılara ve talancılara aman vermeyen sizlersiniz. Aidiyetine, inancına, uyruğuna, kimliğine bakmadan gadre uğrayanların imdadına koşan, suçluların adeta adalete teslim etmeden, gözüne uyku girmeyen halkımızın huzuru için fedakarca çalışan sizlersiniz."

"Özgürlüklerimize ve demokrasimize kim saldırırsa tepelerine binmeye devam edeceğiz"

Polisi, bekçisi, jandarması, sahil güvenliği ve güvenlik korucularıyla İçişleri Bakanlığının tüm mensuplarını can-ı gönülden tebrik eden Erdoğan, "Türkiye Cumhurbaşkanı olarak her birinizle gurur duyduğumu, her zaman gurur duyacağımı bilmenizi isterim. İnsanımızın huzurunu kim bozarsa, devletimizin güvenliğine kim el uzatırsa, özgürlüklerimize ve demokrasimize kim saldırırsa tepelerine binmeye devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 yıldır olduğu gibi bundan sonra da güvenlik birimlerinin vazifelerini rahatça ifa edebilmeleri için üzerlerine ne düşerse yapacaklarını, güvenlik görevlilerini her açıdan desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi.

Tarih boyunca birilerinin gölgesinde kalmayı, birilerinin gölgesine sığınmayı, zül addetmiş, hür doğmuş, hür yaşamış, hür olarak emaneti teslim etmeyi her şeyden aziz görmüş bir millet olduklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gölge olarak sadece ay yıldızlı al bayrağın gölgesini bilir ve tanırız. Bayrak şairimiz Arif Nihat Asya bakınız ne güzel ifade ediyor. 'Savaş bizi karlı dağlara çıkardığı gün kızıllığında ısındık. Dağlardan çöllere düşürdüğü gün gölgene sığındık. Ey şimdi süzgün rüzgarlarla dalgalı barışın güvercini, savaşın kartalı, yüksek yerlerde açan çiçeğim. Senin dibinde doğdum, senin dibinde öleceğim.' 86 milyonun her bir ferdi için yeryüzünde en güvenli yer, ay yıldızlı al bayrağımızın huzur veren gölgesidir. Allah'ın izniyle sizlerin de gayretiyle inşallah bu gölgede huzursuzluk, istikrarsızlık, kargaşa ve kaos çıkarılmasına izin vermeyeceğiz. Hemen her gün yeni bir krizin ve gerilimin baş gösterdiği coğrafyamızda her hamlemizi incelikle planlıyor, her adımımızı dikkatle atıyoruz. Şunu sizin ve ailelerinizin çok iyi bilmesini arzu ediyorum, her hesaba karşı unutmayın, bizim de hesabımız var. Her oyunu bozacak, her komployu boşa çıkaracak hazırlığımız var. Ne yapıyorsak 23 yılın tecrübesiyle ince bir siyasetle çok iyi planlanmış bir stratejiyle yapıyoruz. Her detayını adım adım belirlediğimiz stratejilerimizi sabırla, sükunetle ve kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Dostlarımız kadar hasımlarımızın da çok iyi gördüğü ve kabul ettiği üzere, Türkiye bugün yakın tarihinde hiç olmadığı kadar güçlüdür, müteyakkızdır, muktedirdir, inisiyatif ve irade sahibidir."?"

(Sürecek)