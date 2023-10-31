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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İster emekli, ister kamu görevlisi, ister işçi olsun ücretli çalışanlarımızın hiçbirini enflasyona ezdirmeyeceğimizin...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İster emekli, ister kamu görevlisi, ister işçi olsun ücretli çalışanlarımızın hiçbirini enflasyona ezdirmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İster emekli, ister kamu görevlisi, ister işçi olsun ücretli çalışanlarımızın hiçbirini enflasyona ezdirmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum."

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Ekonomi Güncel Haberler

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