Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile görüşmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Güney Kafkasya'da kalıcı barışın sağlanması konusunda çalışmaların sürdüğünü, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının tam kapasiteyle çalıştırılmasının Orta Koridorun verimliliğine katkı sunacağını söyledi - Erdoğan, Türkiye ile Gürcistan arasında ikili ticaret hacminin artırılması, enerjide işbirliği başta olmak üzere, birçok alanda ilişkilerin geliştirilmesi için adımlar atmayı sürdüreceklerini belirtti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ile görüşmesinde, Güney Kafkasya'da kalıcı barışın sağlanması konusunda çalışmaların sürdüğünü, Bakü-Tiflis- Kars demiryolu hattının tam kapasiteyle çalıştırılmasının Orta Koridorun verimliliğine katkı sunacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan'ın Kobakhidze ile Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2026 kapsamındaki görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre iki lider, görüşmede, Türkiye-Gürcistan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Gürcistan arasında ikili ticaret hacminin artırılması, enerjide işbirliği başta olmak üzere, birçok alanda ilişkilerin geliştirilmesi için adımlar atmayı sürdüreceklerini belirtti.

Erdoğan, Güney Kafkasya'da kalıcı barışın sağlanması konusunda çalışmaların sürdüğünü, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının tam kapasiteyle çalıştırılmasının Orta Koridorun verimliliğine katkı sunacağını söyledi.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı

Gülistan Doku soruşturmasında eski valiye gözaltı
ABD'yi karıştıran kareler: 'Süper güç' kendi askerlerini bile doyuramıyor

İran'da tehditler savuran ABD askerlerinin düştüğü duruma bakın
1,5 yıllık evlilik tek celsede bitti! İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar boşandı

Mutluluk kısa sürdü! 1,5 yıllık evlilik tek celsede bitti
Gece boyu veresiye kupon oynadı! Sabah olunca gerçek ortaya çıktı

Gece boyu veresiye kupon oynadı! Sabah olunca gerçek ortaya çıktı
Gülistan Doku'nun acılı ailesinden çarpıcı iddia: Oğlu tecavüz etti, vali üstünü kapattı

Gülistan Doku'nun acılı ailesinden çarpıcı iddia
Maraş saldırganı için olay iddia: Çok eşli bir ilişkimiz vardı

Arkadaşından ses getirecek itiraf: Çok eşli bir ilişkimiz vardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Tehlikeli bir eşikteyiz

Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Tehlikeli bir eşikteyiz