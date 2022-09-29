Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Göçebe Oyunları'nı, dünya çapına yayan bu organizasyonu insanlığın kadim mirasını gelecek kuşaklara bırakma misyonuyla önemli... Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Göçebe Oyunları'nı, dünya çapına yayan bu organizasyonu insanlığın kadim mirasını gelecek kuşaklara bırakma misyonuyla önemli görüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Göçebe Oyunları'nı, dünya çapına yayan bu organizasyonu insanlığın kadim mirasını gelecek kuşaklara bırakma misyonuyla önemli görüyorum." Güncel Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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