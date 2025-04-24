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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'ye kurban bağışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'ye kurban bağışı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti. Çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan, Gazze'de kesilmek üzere Türk Kızılay'a yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay aracılığıyla Gazze'ye kurban bağışında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'ye kurban bağışı

YILMAZ'I KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'ye kurban bağışı

GAZZE'YE KURBAN BAĞIŞI

Türk Kızılay'ın çalışmaları hakkında bilgi alan Erdoğan, kurban bağışını Gazze'de kesilmek üzere Türk Kızılay'a yaptı.

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu bağışa ilişkin fotoğraflara yer verildi.

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Güncel
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