Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'ye kurban bağışı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti. Çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan, Gazze'de kesilmek üzere Türk Kızılay'a yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay aracılığıyla Gazze'ye kurban bağışında bulundu.
YILMAZ'I KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.
GAZZE'YE KURBAN BAĞIŞI
Türk Kızılay'ın çalışmaları hakkında bilgi alan Erdoğan, kurban bağışını Gazze'de kesilmek üzere Türk Kızılay'a yaptı.
"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu bağışa ilişkin fotoğraflara yer verildi.
Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Güncel