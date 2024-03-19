Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizi depreme dayanıklı hale getirmek için seferberlik ruhuyla çalışmayı sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde hem deprem şehirlerimizi hem ülkemizin aynı tehditle yüz yüze olan diğer şehirlerini dayanıklı hale getirmek için seferberlik ruhuyla çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan, depremin sadece deprem bölgelerinin değil tüm Türkiye'nin gerçeği olarak karşılarında durduğuna işaret ederek, İstanbul'dan İzmir'e, Van'dan Bolu'ya kadar Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşların tarihin bilinen en tehlikeli fay hatlarına yakın yerlerde yaşadığını belirtti.

Türkiye'nin 1999 depreminin ardından bu felakete karşı adımlar attığını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Hükümetlerimiz döneminde hem inşaat kalitesini yükseltmek hem şehirlerimizi dönüştürmek için pek çok projeyi hayata geçirdik. TOKİ'nin öncülüğünde ülkemizin konut stokunun kayda değer bir bölümünü yeniledik. Sadece TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 314 bin depreme dayanıklı, kaliteli, ekonomik konutu vatandaşlarımızın emrine sunduk. Özel sektörümüz ve vatandaşlarımız da bu sürece dahil oldular. Aynı şekilde, depremde ayakta kalmaları hayati önem taşıyan kamu binalarının büyük kısmını da güçlü bir şekilde tekrar inşa ettik. Katettiğimiz mesafe önemli olmakla birlikte hala dönüştürmemiz gereken pek çok bina var."

"Şehirlerimizi dayanıklı hale getirmek için acele etmeliyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depremlerinde yıkılan binaların yüzde 90'ından fazlasının 1999'dan önce yapılanlar olduğunu belirterek, yıkıma uğrayan nispeten az sayıdaki yeni binanın ise teknik eksikler ve sonradan müdahaleler sebebiyle bu akıbete maruz kaldığını dile getirdi.

"Deprem maalesef bizi beklemiyor. Bizim hazırlıklarımızı bitirmemizi hiç beklemiyor." ifadesini kullanan Erdoğan, dolayısıyla şehirleri depreme dayanıklı hale getirmek için acele etmeleri gerektiğini söyledi.

Erdoğan, "Bilhassa İstanbul gibi yoğun nüfusa sahip yerlerde Allah göstermesin, böyle bir afetin altından kalkmak gerçekten çok zor olacaktır. Şehirlerimizi yeniden inşa etmek için harcayacağımız kaynak, yıkımları telafi etmekten çok daha az maliyetlidir. En önemlisi ise bu şekilde kurtaracağımız canların bedeli olmayacaktır. Devlet ve millet el ele vererek bu tehdide karşı bir an önce gereken dönüşümleri gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz." dedi.

"Zübük siyasetiyle göz boyamak mümkün olabilir"

Hükümet olarak "Yarısı Bizden Kampanyası" ile dönüşümler için önemli bir adım attıklarını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Deprem bölgesindeki çalışmalarımızın bitmesiyle diğer şehirlerimizin dönüşümüne daha çok kaynak ayırma imkanına kavuşacağız. Her kim deprem tehdidini küçümseyerek buraya harcanması gereken kaynağı başka yere yönlendiriyorsa bu milletin en büyük düşmanıdır. Zübük siyasetiyle başka alanlarda insanların gözlerini boyamak belki mümkün olabilir ama bu anlayışın deprem karşısında zerre kadar önemi yoktur.

Bunun için milletimden, kendi evinden başlayarak mahallesini, ilçesini, şehrini, ülkesini depreme karşı hazırlayacak olanlara destek vermesini istiyorum. En iyi sizler biliyorsunuz. Deprem, siyaset üstü bir konudur. Deprem, ihmale gelmeyecek bir konudur. Geçtiğimiz günlerde Çanakkale'de yaşanan ve Marmara Bölge'mizde de hissedilen şiddetli sarsıntı, bu gerçeği bize bir kez daha hatırlatmıştır."

"Seferberlik ruhuyla çalışmayı sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem riski ve deprem sonrası yaşayacağı kayıp oranı en yüksek şehir olan İstanbul'da Murat Kurum'u aday gösterdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde son 5 yılda yaşanmış tüm afetler sonrasındaki çalışmaları başarıyla yürüten Murat Kurum kardeşimizin İstanbul'u da depreme en iyi şekilde hazırlayacağından asla şüphe duymuyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde hem deprem şehirlerimizi hem ülkemizin aynı tehditle yüz yüze olan diğer şehirlerini dayanıklı hale getirmek için seferberlik ruhuyla çalışmayı sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kura töreniyle anahtarlarını teslim alacak vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Notlar

Erdoğan'ın konuşmasının ardından, canlı bağlantıyla Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni gerçekleştirildi.

İlk olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın bulunduğu Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki Ağyar TOKİ evlerinin teslim törenine bağlanan Erdoğan, anahtarların kadınlara teslim edilmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin bulunduğu, 6 Şubat depremlerinde en büyük yıkımın yaşandığı Hatay'a bağlandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un bulunduğu Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'ndeki evlerin teslim törenine de bağlanan Erdoğan, hak sahiplerine konutlarının hayırlı olması temennisinde bulundu. Erdoğan, Malatya Valisi Ersin Yazıcı'dan evlerin çevre ve peyzaj düzenlemesini hızla devam ettirmelerini istedi.

Son bağlantıyı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın bulunduğu Adıyaman'a gerçekleştiren Erdoğan, Adıyaman Valisi Osman Varol'a, evlerin çevre ve peyzaj düzenlemesinin AFAD tarafından hızlıca tamamlanması gerektiğini söyledi.

Törenin ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua etti.

(Bitti)