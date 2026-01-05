Erdoğan'dan Venezuela Açıklaması

(ANKARA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyanın neresinde olursa olsun siyasi meşruiyeti ve uluslararası hukuku ihlal eden hiçbir eylemi tasvip etmeyiz. Venezuela meselesinde de hem Türkiye için hem dost Venezuela halkı için en iyisi, en doğrusu neyse onu yapmanın gayretindeyiz. Sayın Maduro ve Venezuela halkı milletimizin dostu olduğunu pek çok kez göstermiştir. İki dost ülke olarak zor günlerimizde birbirimizle dayanışma içerisinde olmaya önem ve öncelik verdik. Bugün de aynı anlayışla hareket ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 yılının ilk kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, ABD'nin Venezuela'ya saldırısında iktidarın sessiz kaldığını öne sürerek kendisini eleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yanıt verdi. Erdoğan şöyle konuştu:

"Ülkemizden 11 bin kilometre ötede Türkiye ile yakın dostluk ilişkisi olan ülkede müessif bir hadise yaşanıyor, CHP Genel Başkanı'nın aklına ilk gelen bize saldırmak, bize sataşmak oluyor. Şimdi çeşitli fotoğraflar üzerinden bize mesaj vermek oluyor. Allah aşkına bu patolojik bir ruh halinin işareti değilse nedir? Siyasette kutuplaşmayı, bu provokatif üsupla mı azaltacaksınız? İç cephemizin tahkim edilmesine böyle mi destek olacaksınız? Dünyanın içinden geçtiği bu zor dönemde Türkiye'nin hak ve hukukunu böyle mi koruyacaksınız?"

"Siyasi meşruiyeti ve uluslararası hukuku ihlal eden hiçbir eylemi tasvip etmeyiz"

Erdoğan, ABD'nin Venezuela'ya saldırısına ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak şunları kaydetti: "Dünyanın neresinde olursa olsun siyasi meşruiyeti ve uluslararası hukuku ihlal eden hiçbir eylemi tasvip etmeyiz. Venezuela meselesinde de hem Türkiye için hem dost Venezuela halkı için en iyisi, en doğrusu neyse onu yapmanın gayretindeyiz. Sayın Maduro ve Venezuela halkı milletimizin dostu olduğunu pek çok kez göstermiştir. İki dost ülke olarak zor günlerimizde birbirimizle dayanışma içerisinde olmaya önem ve öncelik verdik. Bugün de aynı anlayışla hareket ediyoruz. Şurası bir gerçek ki; ülkelerin egemenlik haklarının ihlal edilmesi ve uluslararası hukukun çiğnenmesi küresel düzeyde ciddi komplikasyonlara yol açabilecek riskli adımlardır. Hukukun gücü yerine gücün hukukunun egemen olduğu bir dünyada istikrarsızlık, kriz, çatışma eksik olmaz. Biz Türkiye olarak ne bölgemizde ne başka coğrafyalarda kaos, kargaşa ve gerilim olmasını asla istemeyiz. Kurallara dayalı uluslararası sistemin korunması bu bakımdan önemlidir"

"Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesi gerektiğinin altını çizdik"

Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını aktararak, "Bugünkü kabine toplantımızda ilgili birimlerimizin derlediği güncel bilgiler ışığında Venezuela vakasını enine boyuna değerlendirdik. Amerikan Başkanı Sayın Trump ile telefon görüşmemizde de ülkemizin hassasiyetlerini kendisine ilettik. Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesi gerektiğinin altını çizdik. Türkiye ve Türk milleti refah, huzur, kalkınma mücadelelerinde dost Venezuela halkının yanında olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

2026 yılı burs ve öğrenim kredisinde yüzde 33 zam

Erdoğan, üniversite öğrencilerine yönelik yaptığı açıklamada, lisans - yüksek lisans ve doktorada 2026 yılı burs ve öğrenim kredisinde yüzde 33 zam yaptıklarına açıklayarak, "2025 yılında burs ve öğrenim kredisi olarak lisans öğrencilerimize 3 bin lira, yüksek lisans öğrencilerine 6 bin lira, doktora öğrencilerine 9 bin lira destek sunuyorduk. 2026 yılı itibariyle bu rakamı yüzde 33 oranında arttırarak lisans öğrencilerimizde 4 bin liraya, yüksek lisans öğrencilerimizde 8 bin liraya, doktora öğrencilerimizde 12 bin liraya yükseltiyoruz" dedi.