CHP lideri Özel: Bir koruma zafiyeti görmüyorum, ulaşılabilir bir siyasetçi olmayı tercih ediyorum

Özgür Özel'den "koruma" tartışmalarına dikkat çeken yanıt
AK Parti Sözcüsü Çelik: Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kendimize yapılmış sayıyoruz

Özgür Özel'e yapılan saldırı sonrası AK Parti'den net çıkış
Herkesin hayalini kurduğu ülke! İsviçre'de enflasyon sıfıra indi

Herkesin hayalini kurduğu ülke! Enflasyon orada yüzde 0'a indi
Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti

Kimse beklemiyordu! Meclis'te kürsüye gelip AK Parti'den istifa etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ATO'ya ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ATO'ya ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ATO'yu ziyaret ettiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yoğun programlarına rağmen Odamıza teşrif ederek bizlere zaman ayırmaları, iş dünyamıza verdikleri kıymetin en somut göstergesidir.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ATO'yu ziyaret ettiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yoğun programlarına rağmen Odamıza teşrif ederek bizlere zaman ayırmaları, iş dünyamıza verdikleri kıymetin en somut göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Baran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlamaktan büyük bir onur ve memnuniyet duyduğunu belirtti.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın yoğun programlarına rağmen Odamıza teşrif ederek bizlere zaman ayırmaları, iş dünyamıza verdikleri kıymetin en somut göstergesidir." ifadesine yer veren Baran, ziyaret vesilesiyle Erdoğan'a ATO'nun yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi sunduklarını üyelerin beklentilerini doğrudan aktarma fırsatı bulduklarını vurguladı.

Baran, "Özellikle, Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşların artırılması, başkentimize modern bir fuar alanı kazandırılması gibi stratejik öneme sahip başlıkları Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Nazik ziyaretleriyle bizleri onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı hedeflerine yürekten inanıyor, bu vizyon doğrultusunda üretmeye, istihdam sağlamaya, ihracatımızı artırmaya ve ülkemizin kalkınmasına katkı sunmaya aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğimizi özellikle vurgulamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, Büyükelçi Hasan Doğan, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Ankara Valisi Vasip Şahin ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan eşlik etti.

Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara'dakl cinayette kan donduran detay: Bir gün boyunca cesetle durup sonra kendini vurmuş

Komşusunu öldürdü, bir gün boyunca cesetle kalıp kendini vurdu
Mourinho'ya Rusya'dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti

Rusya'dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti
Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi

Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi
'Uçan Adam' olarak bilinen Sabri Yıldız hayatını kaybetti

'Uçan Adam Sabri' hayatını kaybetti
İşte son enflasyon verileri ışığında zamlı memur maaşları

İşte zamlı memur maaşları
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu

Şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk sanatçı belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.