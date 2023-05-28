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Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının mezarını ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Karacaahmet Mezarlığına gelerek anne ve babasının mezarını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının mezarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının mezarını ziyaret etti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan Karacaahmet Mezarlığına gelerek anne ve babasının mezarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı 2'inci tur seçiminde oyunu kullandıktan sonra Üsküdar'da bulunan Karacaahmet Mezarlığına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mezarlıkta annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret ettikten sonra mezarlıktan ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cem Güney Kılıç - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Karacaahmet Güncel Haberler

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