Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz Milletimizle Sürekli İrtibat Halindeyiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz seçmeni, yani milleti sandıktan sandığa hatırlayan bir parti hiçbir zaman olmadık. Biz yılın 365 günü, günün 24 saati milletimizle yüz yüze, gönül gönüle irtibat halinde olan bir kadroyuz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşmasını yapmak için geldiği kürsüde, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın 31 Mart 2024 yerel seçimleri sürecinde kullanacağı "Yeniden İstanbul" başlıklı seçim şarkısına eşlik etti.

Konuşmasına katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, AK Parti'yi 31 Mart'ta büyükşehirlerde, illerde ve ilçelerde temsil edecek adayların peyderpey millete takdim edildiğini söyledi.

Erdoğan, 7 Ocak'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum'un da aralarında olduğu 26 büyükşehir ve il adayının tanıtımının yapıldığını anımsatarak, "Bu hafta da Ankara'da, 48 büyükşehir ve il adayımızın ismini açıkladık. Böylece, Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP'yi destekleyeceğimiz 7 büyükşehir ve ille birlikte, 81 ilimizin tamamındaki adaylarımızı ilan etmiş olduk. Dün Yalova ile ilçe adaylarımızın takdimine başladık. Bugün de 31 Mart seçimlerinde İstanbul'umuzun ilçelerinde AK Parti'mizi ve Cumhur İttifakı'nı temsil edecek adaylarımızı burada açıklıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Söz konusu İstanbul olduğunda yaptığımız çalışmalar bir başka anlam taşıyor"

Kimi yerlere bizzat giderek, kimi yerlere de genel başkan yardımcılarını görevlendirerek ilçe adaylarının tanıtımını en kısa sürede tamamlamayı amaçladıklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz seçimlere 70 gün kaldı. Gerçi biz seçmeni, yani milleti sandıktan sandığa hatırlayan bir parti hiçbir zaman olmadık. Biz yılın 365 günü, günün 24 saati milletimizle yüz yüze, gönül gönüle irtibat halinde olan bir kadroyuz. Seçim dönemlerini, bu tempoyu daha da artırmanın, her zaman yaptığımız işleri kısa sürede tekrarlamanın, muhabbet saflarını sıklaştırmanın, gönül köprülerimizi daha da güçlendirmenin vesilesi olarak görüyoruz. Hele söz konusu İstanbul olduğunda hem bizim için hem sizler için yaptığımız çalışmalar bir başka anlam taşıyor. Şairlerin bile sevgilerini, hayranlıklarını, güzelliklerini anlatmaya kelimeler bulamadığı böyle bir şehri başka türlü kucaklamak mümkün değil."

Yahya Kemal Beyatlı'nın "Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul/Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer/Ömrüm oldukça, gönül tahtıma keyfince kurul/Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer" şiirini okuyan Erdoğan, "Evet, sadece bir semtini sevmenin ömre değer olduğu İstanbul'u, 16 milyonu aşkın insanı, 7 tepesi, 39 ilçesi, yüzlerce mahallesi ve semtiyle sevmenin değerini veren bir yapı düşünün. İşte biz böyle sevdik, böyle seviyoruz." şeklinde konuşu.

(Sürecek)