Beyaz Saray: 'Biden, NATO Zirvesinde Erdoğan'ı görmeyi dört gözle bekliyor'

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Madrid'de gerçekleştirilecek NATO Zirvesinde Erdoğan'ı görmeyi dört gözle beklediğini ifade etti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Biden'ın görüşmede, İspanya'nın başkenti Madrid'de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının Transatlantik güvenliği açısında sonuçlarının, ittifaka yönelik terörizm gibi diğer tehditlerin ve ittifakın toplu savunma kabiliyeti ile güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik tarihi kararların alınacağı NATO Zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dört gözle beklediğini ifade ettiği belirtildi.

Görüşmede ayrıca Türkiye-ABD ilişkilerine dair hususlar ve bölgesel konular ele alındı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel