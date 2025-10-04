Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Orhan Okulu'yu Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ile beraberindeki Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve 2024-2025 yılları CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Boy birincilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulünde, sporcularla tek tek tokalaştı.

Buradaki konuşmasında, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yeni başpehlivanı olan ve 3'üncü kez başpehlivanlık kemerini kuşanan Orhan Okulu'ya başarılar dileyen Erdoğan, ikinci olan Feyzullah Aktürk'ü de tebrik ettiğini, gelecekte hedeflerine ulaşacağına inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024-2025 yılları CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde birinci ve ikinci olan güreşçiler ile farklı boylarda er meydanında kol bağlayan tüm pehlivanları da tebrik ederek, muvaffakiyet temennisinde bulundu.

Erdoğan, bu vesileyle isimlerini er meydanına altın harflerle yazdıran Kel Aliço, Koca Yusuf, Adalı Halil ve Kurtdereli Mehmet başta olmak üzere ebedi aleme irtihal etmiş tüm pehlivanları rahmetle yad etti.

Geleneksel güreş dallarını yaşatmaya, güreşçilerin yanında olmaya güçlü şekilde devam ettiklerini belirten Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun bu noktada çok önemli bir misyon üstlendiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, finansman, tesisleşme ve altyapı başta olmak üzere bu alandaki desteklerini yıldan yıla artırdıklarını söyleyerek, "Ülkemizin her bölgesinde büyük bir ilgiyle takip edilen ata sporumuz yağlı güreşin yaygınlaştırılmasında büyük bir hassasiyet taşıyoruz. Pehlivanlarımızın ortaya koydukları emek ve mücadelenin yalnızca Kırkpınar'la sınırlı kalmaması için de gerekli adımları atıyoruz." dedi.

3 yıl önce başlattıkları ve Kırkpınar'ın yanı sıra Manavgat, Şahinbey, Seka Park, Ordu, Samsun, Kurtdere ve Elmalı olmak üzere 7 farklı organizasyonun yer aldığı Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin bunlardan biri olduğuna işaret eden Erdoğan, Kırkpınar'a katılma kotasının ligde elde edilen puanlara göre belirlenmesiyle birlikte Kırkpınar Yağlı Güreşi'nin adeta olimpiyat niteliği kazandığını vurguladı.

"Ata sporlarımızın tamamını desteklemeyi sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Kırkpınar'daki coşku, gurur ve heyecan tüm lig müsabakalarına yayılırken, rekabetin seyri daha geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Bu yıl Almanya, Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Yunanistan'da yağlı güreş organizasyonları düzenleyerek ata sporumuzu uluslararası alana taşıyan federasyonumuza teşekkür ediyorum. Birinci Dünya Karakucak Şampiyonası 25-26 Ekim tarihlerinde inşallah Maraş'ta gerçekleşecek. Önümüzdeki sene ise ligde ve Kırkpınar'da Tozkoparan'dan başpehlivanlığa kadar tüm boylarda ilk 4'e giren pehlivanlarımızın yarışacağı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı icra edeceğiz. Yağlı güreşi ve geleneksel güreş dallarımızı, ata sporlarımızın tamamını desteklemeyi inşallah bundan sonra da sürdüreceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum."

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yeni başpehlivanı Orhan Okulu şahsında tüm pehlivanları gönülden tebrik ettiğini dile getiren Erdoğan, CW Enerji'yi Türk güreşine verdikleri destek dolayısıyla kutlayarak, bu desteğin devam etmesini dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, konuşmasının ardından sporcular tarafından pehlivanların yağlı güreş yaparken giydikleri giysi olan kispet hediye edildi. Daha sonra Erdoğan, sporcularla günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.