Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Engellilerle Buluştu

Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut, dernek temsilcileriyle bir araya geldi.

Bulut, bir kafede düzenlenen etkinlikte, Türkiye Sakatlar Derneği Kırklareli Şubesi, Kırklareli Engelli Yaşam Derneği, Engelli Hakları Dayanışma ve Yardımlaşma Kültür ve Sanat Derneği ve Türkiye Beyaz Ay Derneği temsilcilerinden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Talep ve beklentileri dinleyen Bulut, herkesin rahat edeceği bir Kırklareli oluşturmak için çalıştıklarını söyledi.

Engellilerin daha rahat etmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Bulut, "Engellilerin önündeki en büyük engel, onlara uyumsuz bir kenttir. Bu kenti engelli vatandaşlarımıza daha uyumlu bir kent haline getireceğiz. Herkesin birer engelli adayı olduğunu unutmadan davranması, hizmetleri buna yönelik yapması lazım. Biz bunu başaracağız." diye konuştu.

Erasmus dil sınavı başvuruları sürüyor

Kırklareli Üniversitesinde Erasmus yabancı dil sınavı başvuruları devam ediyor.

Üniversiteden yapılan açıklamada, başvuruların 29 Şubat Perşembe mesai bitiminde sona ereceği belirtildi.

Örgün öğretim kademelerinde tam zamanlı öğrenim gören öğrencilerin başvurabileceği sınavın 6 Mart Çarşamba Kayalı Kampüsü'nde yüz yüze yapılacağı kaydedildi.

Resim yarışması düzenlenecek

Kırklareli Müftülüğünce resim yarışması düzenlenecek.

İl Müftüsü Yusuf Eviş, yaptığı yazılı açıklamada, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla lise öğrencileri arasında resim yarışması yapılacağını belirtti.

Çanakkale ruhu temasıyla düzenlenecek yarışmaya sunulan resimlerin komisyon tarafından değerlendirileceğini ifade eden Eviş, başvuruların müftülüğe yapılması gerektiğini kaydetti.

Başvuruların 8 Mart Cuma sona ereceğini aktaran Eviş, yarışmada dereceye giren öğrencilere para ödülü verileceğini bildirdi.

Üreticiler bilgilendirildi

Vize ilçesinde üretici bilgilendirme toplantıları sürüyor.

Vize Tarım ve Orman Müdürlüğünce Topçular ve Çövenli köylerinde üreticilere hububat çıkışları, hububat hastalıkları, zararlılar ve gübreleme konularında bilgi verildi.

Toplantıda, 2024 yılı üretim sezonu hakkında değerlendirme yapıldı.

İl Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu, toplantıların süreceğini belirtti.